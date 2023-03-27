Giriş Tarihi: 27.03.2023 17:02
Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
17:02
Son dakika transfer haberi: İşte Lionel Messi'nin yeni takımı! Yılın transferi gerçekleşiyor...
Son dakika transfer haberi: Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden PSG'de başarısızlığın faturası Lionel Messi'ye çıkarılırken, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılabileceği iddiaları güçlendi. Yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Lionel Messi'nin yeni kulübü resmen belli oldu İşte o kulüp ve detaylar...