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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: İşte Lionel Messi'nin yeni takımı! Yılın transferi gerçekleşiyor...
Giriş Tarihi: 27.03.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 17:02

Son dakika transfer haberi: İşte Lionel Messi'nin yeni takımı! Yılın transferi gerçekleşiyor...

Son dakika transfer haberi: Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden PSG'de başarısızlığın faturası Lionel Messi'ye çıkarılırken, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılabileceği iddiaları güçlendi. Yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Lionel Messi'nin yeni kulübü resmen belli oldu İşte o kulüp ve detaylar...

Son dakika transfer haberi: İşte Lionel Messi’nin yeni takımı! Yılın transferi gerçekleşiyor...

Son dakika transfer haberi: Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken taraftarın tepkisini çeken Lionel Messi için işler yolunda gitmiyor.

Son dakika transfer haberi: İşte Lionel Messi’nin yeni takımı! Yılın transferi gerçekleşiyor...

Ligue 1 ekibi Paris St Germain'de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncunun geleceği merak edilen konular arasında yer alıyor.

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Son dakika transfer haberi: İşte Lionel Messi’nin yeni takımı! Yılın transferi gerçekleşiyor...

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, yıldız oyuncu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o transfer iddiasına ait detaylar...

Son dakika transfer haberi: İşte Lionel Messi’nin yeni takımı! Yılın transferi gerçekleşiyor...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Barcelona'dan 2021 yazında ayrılan ve PSG'ye iki yıllık imza atan Lionel Messi'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. PSG'nin sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermeyen 35 yaşındaki futbolcunun kararı merakla bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: İşte Lionel Messi’nin yeni takımı! Yılın transferi gerçekleşiyor...

BABASI İLE GÖRÜŞTÜLER

Tüm gözler Messi'nin vereceği karara çevrilmişken İspanyol medyasında yer alan habere göre, Messi'nin babası Jorge Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle Transfer görüşmesi yapmıştı.

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