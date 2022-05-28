Son dakika transfer haberi: Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayarak sezonun en önemli transfer hamlesini yapan PSG, 24 yaşındaki oyuncunun takımda kalmasının ardından kadroda revizyon yapma kararı aldı. Mbappe'ye hatırı sayılır bir ücret ödeyecek olan Fransız ekibi, takımdaki bazı isimleri satmayı planlarken, dünyaca ünlü ismin satışa çıkarılması futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Tecrübeli yıldıza ise şimdiden Premier Lig'den talip çıktı. İşte günün transfer haberi...