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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: PSG'de Mbappe sonrası deprem! Takımdan gönderilecek, yeni adresi...
Giriş Tarihi: 28.05.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 09:22

Son dakika transfer haberi: PSG'de Mbappe sonrası deprem! Takımdan gönderilecek, yeni adresi...

Son dakika transfer haberi: Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayarak sezonun en önemli transfer hamlesini yapan PSG, 24 yaşındaki oyuncunun takımda kalmasının ardından kadroda revizyon yapma kararı aldı. Mbappe'ye hatırı sayılır bir ücret ödeyecek olan Fransız ekibi, takımdaki bazı isimleri satmayı planlarken, dünyaca ünlü ismin satışa çıkarılması futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Tecrübeli yıldıza ise şimdiden Premier Lig'den talip çıktı. İşte günün transfer haberi...

Son dakika transfer haberi: PSG’de Mbappe sonrası deprem! Takımdan gönderilecek, yeni adresi...

Son dakika transfer haberi: Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayarak sezonun en önemli transfer hamlesini yapan PSG, 24 yaşındaki oyuncunun takımda kalmasının ardından kadroda revizyon yapma kararı aldı. Mbappe'ye hatırı sayılır bir ücret ödeyecek olan Fransız ekibi, takımdaki bazı isimleri satmayı planlarken, dünyaca ünlü ismin satışa çıkarılması futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Tecrübeli yıldıza ise şimdiden Premier Lig'den talip çıktı. İşte günün transfer haberi...

Son dakika transfer haberi: PSG’de Mbappe sonrası deprem! Takımdan gönderilecek, yeni adresi...

Kylian Mbappe ile 3 yıllık yeni sözleşme yenileyen Fransız devi PSG, yıldız ismin maaşını karşılayabilmek için birçok yıldız ismi gözden çıkarırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika transfer haberi: PSG’de Mbappe sonrası deprem! Takımdan gönderilecek, yeni adresi...

PSG'de yeni sportif direktör Luis Campos'un genç futbolcular etrafında yeni bir takım kurmak için çalışmalara başladığı ve yeni transferler için kaynağa ihtiyaç duyulması nedeniyle bazı isimlerle yolları ayıracağı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: PSG’de Mbappe sonrası deprem! Takımdan gönderilecek, yeni adresi...

MESSI İLE BİRLİKTE DOKUNULMAZ!

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Mbappe ile birlikte takımda dokunulmazlığı olan ve gönderilmesi düşünülmeyen isim konumunda.

Son dakika transfer haberi: PSG’de Mbappe sonrası deprem! Takımdan gönderilecek, yeni adresi...

Messi ve Mbappe dışında takımdan ayrılacak isimlerle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

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