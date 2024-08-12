Giriş Tarihi: 12.08.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
18:07
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devine sonunda ikna oldu! Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor
Son dakika transfer haberleri… Her yaz transfer döneminin en çok konuşulan futbolcularından birisi olan Anderson Talisca, bir kez daha Süper Lig devleriyle anılıyor. Kariyerine Al-Nassr'da devam eden yıldız futbolcunun Türkiye'ye geri dönmesi beklenirken bomba etkisi yaratacak bir haber ortaya çıktı. Habere Talisca, Süper Lig devinin teklifine ikna oldu ve kulüplerin anlaşmayı sağlaması halinde imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…