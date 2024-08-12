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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devine sonunda ikna oldu! Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor
Giriş Tarihi: 12.08.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 18:07

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devine sonunda ikna oldu! Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor

Son dakika transfer haberleri… Her yaz transfer döneminin en çok konuşulan futbolcularından birisi olan Anderson Talisca, bir kez daha Süper Lig devleriyle anılıyor. Kariyerine Al-Nassr'da devam eden yıldız futbolcunun Türkiye'ye geri dönmesi beklenirken bomba etkisi yaratacak bir haber ortaya çıktı. Habere Talisca, Süper Lig devinin teklifine ikna oldu ve kulüplerin anlaşmayı sağlaması halinde imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devine sonunda ikna oldu! Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor

Son dakika haberleri… Türk futboluna damga vuran bir performansla adını unutturmayan Anderson Talisca, Beşiktaş formasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devine sonunda ikna oldu! Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor

Siyah-beyazlı ekipte oynadığı kiralık dönemde Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Talisca, yeniden Türk devlerinin gündeminde.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devine sonunda ikna oldu! Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor

Beşiktaş formasıyla 80 resmi maçta 37 gol ve 14 asist yapan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerine Al-Nassr'da devam ediyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devine sonunda ikna oldu! Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor

Süper Lig'de her yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Anderson Talisca, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan oyunculardan birisiydi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devine sonunda ikna oldu! Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor

Kariyerine Al-Nassr'da devam eden yıldız futbolcu için ortaya atılan iddia gündemde bomba etkisi yaratacak.

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