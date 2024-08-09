Giriş Tarihi: 09.08.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
18:10
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Kartal, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor
Son dakika transfer haberleri… Yeni sezona Galatasaray'ı Süper Kupa'da farklı mağlup ederek başlayan Beşiktaş, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Hücum hattını önemli ölçüde güçlendiren siyah-beyazlı ekip, orta saha ve savunmaya da takviye yapmak istiyor. Bu sırada Beşiktaş'ın gündemine bir dönem Fenerbahçe forması da giyen yıldız oyuncu geldi. Kara Kartal'ın planladığı transfer, Süper Lig'de bomba etkisi yaratacak. İşte son dakika haberinin detayları…