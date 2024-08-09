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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Kartal, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor
Giriş Tarihi: 09.08.2024 18:09 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 18:10

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Kartal, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor

Son dakika transfer haberleri… Yeni sezona GalatasaraySüper Kupa'da farklı mağlup ederek başlayan Beşiktaş, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Hücum hattını önemli ölçüde güçlendiren siyah-beyazlı ekip, orta saha ve savunmaya da takviye yapmak istiyor. Bu sırada Beşiktaş'ın gündemine bir dönem Fenerbahçe forması da giyen yıldız oyuncu geldi. Kara Kartal'ın planladığı transfer, Süper Lig'de bomba etkisi yaratacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Kartal, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona etkili bir başlangıç yapmayı hedefleyen Beşiktaş, son olarak Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup etmişti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Kartal, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor

Siyah-beyazlı ekip yeni hocası ve kadrosuyla şampiyonluğu hedeflerken sürpriz bir isim için devreye girildiği anlaşıldı.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Kartal, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Kartal, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, eski Fenerbahçeliyi gündemine aldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Kartal, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor

Beşiktaş'ın gündemine aldığı ismin Attila Szalai olduğu öğrenildi. Tecrübeli stoper, Fenerbahçe'de geçen 1.5 yıllık başarılı sezonun ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

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