Giriş Tarihi: 18.07.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
08:27
Son dakika transfer haberi: Ve Fenerbahçe'nin son bombası! Yıldız golcü geliyor...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transfere doymuyor. Birçok yıldız ismi açıklayan Kanarya, yıldız golcünün transferini açıklamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...