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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Ve Fenerbahçe'nin son bombası! Yıldız golcü geliyor...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 08:27

Son dakika transfer haberi: Ve Fenerbahçe'nin son bombası! Yıldız golcü geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transfere doymuyor. Birçok yıldız ismi açıklayan Kanarya, yıldız golcünün transferini açıklamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin son bombası! Yıldız golcü geliyor...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin son bombası! Yıldız golcü geliyor...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transfere doymuyor.

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Son dakika transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin son bombası! Yıldız golcü geliyor...

Birçok yıldız ismi açıklayan Kanarya, yıldız golcünün transferini açıklamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin son bombası! Yıldız golcü geliyor...

SON OLARAK MAXIMIN AÇIKLANDI

Uçakları arka arkaya indiren Fenerbahçe, haftalardır uğraştığı Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı.

Son dakika transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin son bombası! Yıldız golcü geliyor...

Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi tarafından transferi veto yiyen, yapılan görüşmeler sonunda pürüzleri çözen sarı-lacivertliler, Fransız sol kanadı İstanbul'a getirdi.

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