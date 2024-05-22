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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Villarrealli Alexander Sörloth hayatının transferini yapıyor! Arda Güler'in oynadığı maçta şov yapmıştı
Giriş Tarihi: 22.05.2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 01:22

Son dakika transfer haberi: Villarrealli Alexander Sörloth hayatının transferini yapıyor! Arda Güler'in oynadığı maçta şov yapmıştı

Son dakika transfer haberi: Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması terleten Alexander Sörloth, aktif futbol hayatına Villarreal'de devam ediyor. Şaşırtan o İspanyol devi, oynadığı futbolla LaLiga'nın en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Norveçli yıldız için dudak uçuklatan bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Villarrealli Alexander Sörloth hayatının transferini yapıyor! Arda Güler’in oynadığı maçta şov yapmıştı

Son dakika transfer haberi: Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması terleten Alexander Sörloth, aktif futbol hayatına Villarreal'de devam ediyor. Şaşırtan o İspanyol devi, oynadığı futbolla LaLiga'nın en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Norveçli yıldız için dudak uçuklatan bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Villarrealli Alexander Sörloth hayatının transferini yapıyor! Arda Güler’in oynadığı maçta şov yapmıştı

Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, 2019/20 sezonunda 34 maçta 24 kez ağları sarsarak gol krallığında zirveye oturmuştu.

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Son dakika transfer haberi: Villarrealli Alexander Sörloth hayatının transferini yapıyor! Arda Güler’in oynadığı maçta şov yapmıştı

Karadeniz ekibine Crystal Palace'den kiralık olarak gelen golcü futbolcu, İngiltere'ye geri dönmüş ve ardından 20 milyon Euro bedelle Leipzig'in yolunu tutmuştu.

Son dakika transfer haberi: Villarrealli Alexander Sörloth hayatının transferini yapıyor! Arda Güler’in oynadığı maçta şov yapmıştı

Bordo-mavili ekipten ayrıldıktan sonra uzun süre form tutamayan Norveçli yıldız, 2 sezon art arda Real Sociedad'a kiralanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Villarrealli Alexander Sörloth hayatının transferini yapıyor! Arda Güler’in oynadığı maçta şov yapmıştı

VILLARREAL'İN YOLUNU TUTMUŞTU

2023/24 sezonu yaz transfer döneminde İspanya Ligi'nin köklü ekiplerinden Villarreal, 10 milyon Euro bedelle Sörloth'u kadrosuna katmıştı.

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