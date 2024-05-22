Son dakika transfer haberi: Villarrealli Alexander Sörloth hayatının transferini yapıyor! Arda Güler’in oynadığı maçta şov yapmıştı

Son dakika transfer haberi: Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması terleten Alexander Sörloth, aktif futbol hayatına Villarreal'de devam ediyor. Şaşırtan o İspanyol devi, oynadığı futbolla LaLiga'nın en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Norveçli yıldız için dudak uçuklatan bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...