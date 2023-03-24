Son dakika transfer haberleri: 3 büyükleri peşinden koşturan Sambacı! Transferde derbi ateşi yandı, büyük bomba patlayacak...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe; ligdeki rekabetlerini transfer pazarına da taşıyacak. Gelecek sezonki hedeflerini de şampiyonluk olarak belirleyen ligin 3 büyük devi, transferde de müthiş bir yarış verecekler. Gelecek sezonun transfer dönemi için aynı oyuncuya talip olan 3 büyüklerin istediği yıldız isim ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...