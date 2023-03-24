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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: 3 büyükleri peşinden koşturan Sambacı! Transferde derbi ateşi yandı, büyük bomba patlayacak...
Giriş Tarihi: 24.03.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 14:03

Son dakika transfer haberleri: 3 büyükleri peşinden koşturan Sambacı! Transferde derbi ateşi yandı, büyük bomba patlayacak...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe; ligdeki rekabetlerini transfer pazarına da taşıyacak. Gelecek sezonki hedeflerini de şampiyonluk olarak belirleyen ligin 3 büyük devi, transferde de müthiş bir yarış verecekler. Gelecek sezonun transfer dönemi için aynı oyuncuya talip olan 3 büyüklerin istediği yıldız isim ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: 3 büyükleri peşinden koşturan Sambacı! Transferde derbi ateşi yandı, büyük bomba patlayacak...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe; ligdeki rekabetlerini transfer pazarına da taşıyacak. Gelecek sezonki hedeflerini de şampiyonluk olarak belirleyen ligin 3 büyük devi, transferde de müthiş bir yarış verecekler. Gelecek sezonun transfer dönemi için aynı oyuncuya talip olan 3 büyüklerin istediği yıldız isim ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: 3 büyükleri peşinden koşturan Sambacı! Transferde derbi ateşi yandı, büyük bomba patlayacak...

Spor Toto Süper Lig'in 3 büyük devi; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yaz transfer döneminde yıldız isim için büyük bir transfer yarışı verecek.

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Son dakika transfer haberleri: 3 büyükleri peşinden koşturan Sambacı! Transferde derbi ateşi yandı, büyük bomba patlayacak...

Bu sezon lider konumda bulunan Galatasaray, hem sezon başında hem de devre arasında yaptığı üst düzey transferlerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Son dakika transfer haberleri: 3 büyükleri peşinden koşturan Sambacı! Transferde derbi ateşi yandı, büyük bomba patlayacak...

Sarı-kırmızılıları takip eden Fenerbahçe ise sezon başındaki Batshuayi ve King transferleriyle lige iddialı bir giriş yapmıştı.

Son dakika transfer haberleri: 3 büyükleri peşinden koşturan Sambacı! Transferde derbi ateşi yandı, büyük bomba patlayacak...

Zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş, devre arasındaki Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Onur Bulut hamleleriyle yeni sezonun planlamasına da başlamıştı.

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