Giriş Tarihi: 24.03.2023 14:03
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
14:03
Son dakika transfer haberleri: 3 büyükleri peşinden koşturan Sambacı! Transferde derbi ateşi yandı, büyük bomba patlayacak...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe; ligdeki rekabetlerini transfer pazarına da taşıyacak. Gelecek sezonki hedeflerini de şampiyonluk olarak belirleyen ligin 3 büyük devi, transferde de müthiş bir yarış verecekler. Gelecek sezonun transfer dönemi için aynı oyuncuya talip olan 3 büyüklerin istediği yıldız isim ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...