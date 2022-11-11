Giriş Tarihi: 11.11.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 20:38

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor sezona damga vuracak ismi Türkiye’ye getiriyor! Devlerin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e doğru…

Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'e iki sezon önce yükselen Adana Demirspor, ligde varlığıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaptığı yıldız transferlerle sık sık gündeme gelen Adana ekibi, iki sezondur ligin zorlu deplasmanlarından birisi olmayı da başardı. Vincenzo Montella yönetiminde yoluna devam eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, sezona damga vuracak bir transfere hazırlanıyor. Bir dönem Süper Lig devlerinin de peşinden koştuğu dünyaca ünlü yıldız, Adana Demirspor yolunda… İşte son dakika haberinin detayları…