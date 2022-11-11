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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor sezona damga vuracak ismi Türkiye’ye getiriyor! Devlerin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e doğru…
Giriş Tarihi: 11.11.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 20:38

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor sezona damga vuracak ismi Türkiye’ye getiriyor! Devlerin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e doğru…

Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'e iki sezon önce yükselen Adana Demirspor, ligde varlığıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaptığı yıldız transferlerle sık sık gündeme gelen Adana ekibi, iki sezondur ligin zorlu deplasmanlarından birisi olmayı da başardı. Vincenzo Montella yönetiminde yoluna devam eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, sezona damga vuracak bir transfere hazırlanıyor. Bir dönem Süper Lig devlerinin de peşinden koştuğu dünyaca ünlü yıldız, Adana Demirspor yolunda… İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor sezona damga vuracak ismi Türkiye’ye getiriyor! Devlerin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e doğru…

Son dakika haberleri… İki sezon önce yükseldiği Süper Lig'de yapılan transferler ve oynanan oyunla büyük bir sempati kazanan Adana Demirspor, 2021-2022 sezonuna da iyi başladı.

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor sezona damga vuracak ismi Türkiye’ye getiriyor! Devlerin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e doğru…

Vincenzo Montella yönetiminde yoluna devam eden Mavi-Şimşekler, ligin ilk 13 haftasında 23 puan topladı ve 4'üncü sırada yer aldı.

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Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor sezona damga vuracak ismi Türkiye’ye getiriyor! Devlerin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e doğru…

Kadrosunda Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Kevin Rodrigues gibi yıldız isimleri bulunduran Adana ekibi, geçtiğimiz sezon da Mario Balotelli'yi kadrosuna katmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor sezona damga vuracak ismi Türkiye’ye getiriyor! Devlerin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e doğru…

Balotelli transferiyle birlikte büyük ses getiren Adana Demirspor, bu sezonun başında İtalyan golcüyle yollarını ayırdı.

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor sezona damga vuracak ismi Türkiye’ye getiriyor! Devlerin peşinden koştuğu yıldız Süper Lig’e doğru…

Balotelli'nin ardından takımın gol yükünü çekmek için transfer edilen Artem Dzyuba ise beklenen performansı gösteremedi.

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