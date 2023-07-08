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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor'dan yılın transferi! Fenerbahve ve Beşiktaş'a tarihi çalım...
Giriş Tarihi: 08.07.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 13:56

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor'dan yılın transferi! Fenerbahve ve Beşiktaş'a tarihi çalım...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Vincenzo Montella yönetiminde tamamlayan Adana Demirspor, 69 puan topladı. Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası takımın başına Patrick Kluivert'ı getiren mavi-beyazlı ekip, yeni sezon için ve Konferans Ligi elemeleri için ise transfer çalışmalarına başlamıştı. Bu doğrultuda henüz somut bir adım atmayan Akdeniz ekibi, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor’dan yılın transferi! Fenerbahve ve Beşiktaş’a tarihi çalım...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Vincenzo Montella yönetiminde tamamlayan Adana Demirspor, 69 puan topladı. Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası takımın başına Patrick Kluivert'ı getiren mavi-beyazlı ekip, yeni sezon için ve Konferans Ligi elemeleri için ise transfer çalışmalarına başlamıştı. Bu doğrultuda henüz somut bir adım atmayan Akdeniz ekibi, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor’dan yılın transferi! Fenerbahve ve Beşiktaş’a tarihi çalım...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona ererken, takımlar yeni sezon çalışmalarına başladı.

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Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor’dan yılın transferi! Fenerbahve ve Beşiktaş’a tarihi çalım...

Sezonu Vincenzo Montella yönetiminde 69 puan tamamlayarak 4. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, tarihinin en iyi sezonunu geçirdi.

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor’dan yılın transferi! Fenerbahve ve Beşiktaş’a tarihi çalım...

Sezonun sona ermesiyle birlikte Montella ile de yollarını ayırdığını açıklayan mavi-beyazlı ekip, Konferasn Ligi'nde eleme oynama hakkı elde etti.

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor’dan yılın transferi! Fenerbahve ve Beşiktaş’a tarihi çalım...

Tarihinde ilk kez Avrupa'da sahne alacak olan Adana Demirspor, Romanya'nın Cluj takımı ile eşleşti.

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