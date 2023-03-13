Son dakika transfer haberleri: Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi, geçen sezon başında transfer olduğu PSG'de beklenen başarıları kazanamadı. 2 sezondur Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen Fransız temsilcisi hayal kırıklığı yaşarken, Arjantinli süper yıldız da geleceğiyle ilgili radikal bir karar aldı. Lionel Messi'nin yeni takımı belli olurken, iki eski dost yıllar sonra bir araya gelecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...