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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Avrupa futbolunda dengeleri değiştirecek transfer! İşte Lionel Messi'nin yeni takımı...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 11:39

Son dakika transfer haberleri: Avrupa futbolunda dengeleri değiştirecek transfer! İşte Lionel Messi'nin yeni takımı...

Son dakika transfer haberleri: Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi, geçen sezon başında transfer olduğu PSG'de beklenen başarıları kazanamadı. 2 sezondur Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen Fransız temsilcisi hayal kırıklığı yaşarken, Arjantinli süper yıldız da geleceğiyle ilgili radikal bir karar aldı. Lionel Messi'nin yeni takımı belli olurken, iki eski dost yıllar sonra bir araya gelecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Avrupa futbolunda dengeleri değiştirecek transfer! İşte Lionel Messi’nin yeni takımı...

Son dakika transfer haberleri: Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi, geçen sezon başında transfer olduğu PSG'de beklenen başarıları kazanamadı. 2 sezondur Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen Fransız temsilcisi hayal kırıklığı yaşarken, Arjantinli süper yıldız da geleceğiyle ilgili radikal bir karar aldı. Lionel Messi'nin yeni takımı belli olurken, iki eski dost yıllar sonra bir araya gelecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Avrupa futbolunda dengeleri değiştirecek transfer! İşte Lionel Messi’nin yeni takımı...

PSG formasıyla bu sezon üst düzey bir performans gösteren Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmelerinin ardından radikal bir karar aldı.

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Son dakika transfer haberleri: Avrupa futbolunda dengeleri değiştirecek transfer! İşte Lionel Messi’nin yeni takımı...

Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'le oynadığı iki maçta gol bile atamamış ve Avrupa futbolunun en önemli turnuvasından elenmişti.

Son dakika transfer haberleri: Avrupa futbolunda dengeleri değiştirecek transfer! İşte Lionel Messi’nin yeni takımı...

AĞIR ELEŞTİRİLER ALDI

Arjantinli süper yıldız, Bayern serisinde hiçbir varlık gösterememesi nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Avrupa futbolunda dengeleri değiştirecek transfer! İşte Lionel Messi’nin yeni takımı...

Bir yandan da sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için kulüple görüşmelere başlayan Messi'nin imza atıp atmayacağı belirsizliğini koruyordu.

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