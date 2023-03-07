Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan 2019 yılında rekor bedelle Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezondan bu yana bir düşüş yaşamıştı. Geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da tamamlayan milli futbolcu, sezon başında Trabzonspor'a geri dönmüştü. Bu sezonki performansı da hayal kırıklığı olan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...