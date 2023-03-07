Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşamıştı... Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.03.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 11:27

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşamıştı... Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu!

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan 2019 yılında rekor bedelle Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezondan bu yana bir düşüş yaşamıştı. Geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da tamamlayan milli futbolcu, sezon başında Trabzonspor'a geri dönmüştü. Bu sezonki performansı da hayal kırıklığı olan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşamıştı... Yusuf Yazıcı’nın yeni takımı belli oldu!

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan 2019 yılında rekor bedelle Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezondan bu yana bir düşüş yaşamıştı. Geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da tamamlayan milli futbolcu, sezon başında Trabzonspor'a geri dönmüştü. Bu sezonki performansı da hayal kırıklığı olan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşamıştı... Yusuf Yazıcı’nın yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, sezon başında kadrosuna birçok takviye yapmasına karşın hayal kırıklığı yaşayan bir performans göstermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika transfer haberleri: Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşamıştı... Yusuf Yazıcı’nın yeni takımı belli oldu!

Ligde zirvenin uzağında kalan ve Avrupa'dan da elenen bordo-mavililerde sezon başında büyük umutlarla transfer edilen isimlerden biri de Yusuf Yazıcı'ydı...

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşamıştı... Yusuf Yazıcı’nın yeni takımı belli oldu!

FRANSA'DA ŞAMPİYON OLDU

2019 yılında bonuslarla birlikte 18.5 milyon Euro'ya Fransa'nın Lille takımına transfer olan milli futbolcu, Frasız ekibiyle Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşamıştı... Yusuf Yazıcı’nın yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rus ekibi CSKA Moskova'da geçiren 26 yaşındaki yıldız, ligde 10 maça çıkmış ve 8 gol atmıştı.

SON DAKİKA