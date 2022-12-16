Başka çirkin iddialar da oluyor. Daha önce başımıza geldi. Birisi size bir şey söylüyor ve cevap vermenizi istiyor. Benim konuyla ilgim yok. Ne Sayın Ismael ne Caner ne de başka bir oyuncuyla ilgili ağzımdan bir şey çıkmadı. Öyle bir konu yok." diye konuşmuştu.