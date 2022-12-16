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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin'den büyük ters köşe! Beşiktaş bekleniyordu, yeni takımıyla anlaştı...
Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 14:50

Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin'den büyük ters köşe! Beşiktaş bekleniyordu, yeni takımıyla anlaştı...

Son dakika transfer haberleri: Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdiren Caner Erkin'le birçok kulüp yakından ilgileniyordu. Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan milli futbolcu, büyük bir ters köşe yaptı. Caner Erkin, İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin’den büyük ters köşe! Beşiktaş bekleniyordu, yeni takımıyla anlaştı...

Son dakika transfer haberleri: Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdiren Caner Erkin'le birçok kulüp yakından ilgileniyordu. Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan milli futbolcu, büyük bir ters köşe yaptı. Caner Erkin, İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin’den büyük ters köşe! Beşiktaş bekleniyordu, yeni takımıyla anlaştı...

VavaCars Fatih Karagümrük'le olan sözleşmesini fesheden milli futbolcu Caner Erkin, herkesi ters köşeye yatıran bir transfer kararı verdi.

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Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin’den büyük ters köşe! Beşiktaş bekleniyordu, yeni takımıyla anlaştı...

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

İstanbul ekibinden ayrıldıktan sonra eski takımı Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin’den büyük ters köşe! Beşiktaş bekleniyordu, yeni takımıyla anlaştı...

Şenol Güneş açıklamasında, "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. Gündemde yok şu anda.

Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin’den büyük ters köşe! Beşiktaş bekleniyordu, yeni takımıyla anlaştı...

Başka çirkin iddialar da oluyor. Daha önce başımıza geldi. Birisi size bir şey söylüyor ve cevap vermenizi istiyor. Benim konuyla ilgim yok. Ne Sayın Ismael ne Caner ne de başka bir oyuncuyla ilgili ağzımdan bir şey çıkmadı. Öyle bir konu yok." diye konuşmuştu.

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