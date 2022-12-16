Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:50
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
14:50
Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin'den büyük ters köşe! Beşiktaş bekleniyordu, yeni takımıyla anlaştı...
Son dakika transfer haberleri: Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdiren Caner Erkin'le birçok kulüp yakından ilgileniyordu. Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan milli futbolcu, büyük bir ters köşe yaptı. Caner Erkin, İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı. İşte tüm ayrıntılar...