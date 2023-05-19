Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Avrupa’ya geri dönüyor! Transferin sponsoru hazır, dünya devine e-posta gönderildi...

Son dakika transfer haberleri: Devre arasında Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, 200 milyon Euro'luk yıllık maaşıyla tarihin en yüksek maaşlı kontratına imza atmıştı. Al Nassr'da umduğunu bulamayan ve başarısız bir sezon geçiren Portekizli süper yıldızın takımda mutsuz olduğu belirtilirken, Avrupa devi Ronaldo transferi için somut adım atmaya hazırlanıyor. Transferin sponsorluğunu üstlenmek için milyoner iş insanından e-posta alan dev ekip, transferi bitirmek için önemli bir avantaja sahip. İşte transferin tüm ayrıntıları...