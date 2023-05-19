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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Avrupa'ya geri dönüyor! Transferin sponsoru hazır, dünya devine e-posta gönderildi...
Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:43

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Avrupa'ya geri dönüyor! Transferin sponsoru hazır, dünya devine e-posta gönderildi...

Son dakika transfer haberleri: Devre arasında Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, 200 milyon Euro'luk yıllık maaşıyla tarihin en yüksek maaşlı kontratına imza atmıştı. Al Nassr'da umduğunu bulamayan ve başarısız bir sezon geçiren Portekizli süper yıldızın takımda mutsuz olduğu belirtilirken, Avrupa devi Ronaldo transferi için somut adım atmaya hazırlanıyor. Transferin sponsorluğunu üstlenmek için milyoner iş insanından e-posta alan dev ekip, transferi bitirmek için önemli bir avantaja sahip. İşte transferin tüm ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Avrupa’ya geri dönüyor! Transferin sponsoru hazır, dünya devine e-posta gönderildi...

Son dakika transfer haberleri: Devre arasında Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, 200 milyon Euro'luk yıllık maaşıyla tarihin en yüksek maaşlı kontratına imza atmıştı. Al Nassr'da umduğunu bulamayan ve başarısız bir sezon geçiren Portekizli süper yıldızın takımda mutsuz olduğu belirtilirken, Avrupa devi Ronaldo transferi için somut adım atmaya hazırlanıyor. Transferin sponsorluğunu üstlenmek için milyoner iş insanından e-posta alan dev ekip, transferi bitirmek için önemli bir avantaja sahip. İşte transferin tüm ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Avrupa’ya geri dönüyor! Transferin sponsoru hazır, dünya devine e-posta gönderildi...

Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaratan Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın sözleşme fesih kararının ardından sürpriz bir kararla Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına imza atmıştı. İki yıl için Al Nassr'dan 200 milyon euro kazanacak olan Ronaldo, gözlerden uzak bir şekilde futbol hayatına Suudi Arabistan'da devam ediyor.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Avrupa’ya geri dönüyor! Transferin sponsoru hazır, dünya devine e-posta gönderildi...

Yeni bir meydan okuma isteği bulunan Ronaldo yeniden Avrupa sahnesine dönüş hazırlığında. Ünlü milyoner Ronaldo transferini finanse etmek için dünya devine e-mail gönderdi. Ronaldo'nun da yıllık ücretinde indirime gideceği belirtildi.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Avrupa’ya geri dönüyor! Transferin sponsoru hazır, dünya devine e-posta gönderildi...

AL NASSR'DAN ÖNCE ARSENAL'E İMZA ATABİLİRDİ

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a gitmeden önce Arsenal'a sürpriz bir imza atmaya çok yaklaştığı söyleniyor.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Avrupa’ya geri dönüyor! Transferin sponsoru hazır, dünya devine e-posta gönderildi...

Bir Arsenal taraftarı olan Piers Morgan geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, Cristiano Ronaldo'nun o dönem Arsenal'a transfer olmaya sıcak baktığını söyledi.

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