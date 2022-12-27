RESMİ AÇIKLAMA: GÖRÜŞMELER HALA DEVAM EDİYOR



Al Al-Nassr Kulübü Sportif Direktörü Marcelo Salazar ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Ronaldo iddiaları için 'evet ya da hayır' dememe izin yok. Yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini bekleyip görelim. Gördüğünüz gibi bu, sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için de çok büyük bir müzakere. Görüşmeler hala devam ediyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz. Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir sporcu olarak, kazanma azmiyle bana her zaman örnek oldu. Yakın zamanda neler olacağı ortaya çıkacak" ifadelerini kullanmıştı.