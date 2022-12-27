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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo dünyayı şaşkına çevirecek! Tarihi görüşmeler başladı | Messi'den olay Ronaldo sözleri
Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 15:31

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo dünyayı şaşkına çevirecek! Tarihi görüşmeler başladı | Messi'den olay Ronaldo sözleri

Son dakika transfer haberi... Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı sonrası adeta "İstenmeyan adam" ilan edilen Cristiano Ronaldo'nun 500 milyon Euro karşılığında Al Nassr'a imza atılacağı iddia ediliyordu. Bu haberi yalanlayan Portekizli yıldız tüm dünyayı şaşkına çevirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Yaşanan bu flaş gelişme sonrası Lionel Messi'nin de Ronaldo ile ilgili sözleri gündeme oturdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo dünyayı şaşkına çevirecek! Tarihi görüşmeler başladı | Messi’den olay Ronaldo sözleri

2022 Dünya Kupası merakla beklendiği Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetine sahne olmamış; Messili Arjantin zafere ulaşırken, Ronaldo ise "İstenmeyen adam" ilan edilmişti. Portekizli yıldızın Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hangi takıma gideceği konusunda hala belirsizlik sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo dünyayı şaşkına çevirecek! Tarihi görüşmeler başladı | Messi’den olay Ronaldo sözleri

2022 Dünya Kupası merakla beklendiği Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetine sahne olmamış; Messili Arjantin zafere ulaşırken, Ronaldo ise "İstenmeyen adam" ilan edilmişti. Portekizli yıldızın Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hangi takıma gideceği konusunda hala belirsizlik sürüyor.

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Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo dünyayı şaşkına çevirecek! Tarihi görüşmeler başladı | Messi’den olay Ronaldo sözleri

AL NASSR İDDİASINI YALANLAMIŞTI

İspanyol Marca gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun 1 Ocak'tan itibaren Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyeceğini ve 2 yıl için 500 milyon Euro kazanacağını öne sürmüştü.

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo dünyayı şaşkına çevirecek! Tarihi görüşmeler başladı | Messi’den olay Ronaldo sözleri

Ancak süper yıldız, 6-1 kazandıkları İsviçre maçı sonrası gazetecilerin sorularına "Hayır, bu doğru haber değil" şeklinde cevap vermişti.

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo dünyayı şaşkına çevirecek! Tarihi görüşmeler başladı | Messi’den olay Ronaldo sözleri

RESMİ AÇIKLAMA: GÖRÜŞMELER HALA DEVAM EDİYOR

Al Al-Nassr Kulübü Sportif Direktörü Marcelo Salazar ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Ronaldo iddiaları için 'evet ya da hayır' dememe izin yok. Yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini bekleyip görelim. Gördüğünüz gibi bu, sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için de çok büyük bir müzakere. Görüşmeler hala devam ediyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz. Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir sporcu olarak, kazanma azmiyle bana her zaman örnek oldu. Yakın zamanda neler olacağı ortaya çıkacak" ifadelerini kullanmıştı.

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