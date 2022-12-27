Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
15:31
Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo dünyayı şaşkına çevirecek! Tarihi görüşmeler başladı | Messi'den olay Ronaldo sözleri
Son dakika transfer haberi... Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı sonrası adeta "İstenmeyan adam" ilan edilen Cristiano Ronaldo'nun 500 milyon Euro karşılığında Al Nassr'a imza atılacağı iddia ediliyordu. Bu haberi yalanlayan Portekizli yıldız tüm dünyayı şaşkına çevirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Yaşanan bu flaş gelişme sonrası Lionel Messi'nin de Ronaldo ile ilgili sözleri gündeme oturdu. İşte son dakika haberinin detayları...