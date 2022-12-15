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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo'dan dünyayı şaşkına çeviren hamle! Orada görüldü, geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 11:46

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo'dan dünyayı şaşkına çeviren hamle! Orada görüldü, geri mi dönüyor?

Son dakika transfer haberleri: Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de 37 yaşındaki süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı krizler tüm dünyada gündem olmuştu. Turnuva başladıktan kısa bir süre sonra Manchester United ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden tecrübeli yıldızın geleceğiyle ilgili alacağı karar merakla bekleniyordu. Ronaldo'nun yaptığı son hamle, tüm dünyada konuşulmayı başardı. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’dan dünyayı şaşkına çeviren hamle! Orada görüldü, geri mi dönüyor?

Son dakika transfer haberleri: Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de 37 yaşındaki süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı krizler tüm dünyada gündem olmuştu. Turnuva başladıktan kısa bir süre sonra Manchester United ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden tecrübeli yıldızın geleceğiyle ilgili alacağı karar merakla bekleniyordu. Ronaldo'nun yaptığı son hamle, tüm dünyada konuşulmayı başardı. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’dan dünyayı şaşkına çeviren hamle! Orada görüldü, geri mi dönüyor?

Portekiz Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusuydu.

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Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’dan dünyayı şaşkına çeviren hamle! Orada görüldü, geri mi dönüyor?

Dünya Kupası'nda yedek kaldığı için hocası Fernando Santos'la krizler yaşayan 37 yaşındaki futbolcu, Fas'a 1-0 yenilerek elendikleri maçın ardından büyük üzüntü yaşamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’dan dünyayı şaşkına çeviren hamle! Orada görüldü, geri mi dönüyor?

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

5 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ve gol atma başarısı gösteren Cristiano Ronaldo için Fas maçının son düdüğü, bir dönemin de sonu anlamına geliyordu.

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’dan dünyayı şaşkına çeviren hamle! Orada görüldü, geri mi dönüyor?

Maç bittikten sonra Faslı futbolcuların teselli ettiği 37 yaşındaki yıldız, tünele yaklaşırken ağlamaya başladı, reji tüneldeki görüntüye geçtiğinde ise Ronaldo'nun gözyaşları sel olmuştu.

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