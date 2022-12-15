Son dakika transfer haberleri: Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de 37 yaşındaki süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı krizler tüm dünyada gündem olmuştu. Turnuva başladıktan kısa bir süre sonra Manchester United ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden tecrübeli yıldızın geleceğiyle ilgili alacağı karar merakla bekleniyordu. Ronaldo'nun yaptığı son hamle, tüm dünyada konuşulmayı başardı. İşte tüm detaylar...