Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo'ya bir darbe daha! Sözleşmesi feshedilmişti, milli takımdan arkadaşını alıyorlar...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 11:49

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo'ya bir darbe daha! Sözleşmesi feshedilmişti, milli takımdan arkadaşını alıyorlar...

Son dakika transfer haberleri: 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz büyük hayal kırıklığı yaşadı. Takımın süper yıldızı Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası'nda final göremezken, yaşadığı krizlerle gündeme geldi. Turnuva öncesi Manchester United ile olan sözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki yıldızın yerine, milli takımdan arkadaşı transfer ediliyor. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’ya bir darbe daha! Sözleşmesi feshedilmişti, milli takımdan arkadaşını alıyorlar...

Son dakika transfer haberleri: 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz büyük hayal kırıklığı yaşadı. Takımın süper yıldızı Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası'nda final göremezken, yaşadığı krizlerle gündeme geldi. Turnuva öncesi Manchester United ile olan sözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki yıldızın yerine, milli takımdan arkadaşı transfer ediliyor. İşte ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’ya bir darbe daha! Sözleşmesi feshedilmişti, milli takımdan arkadaşını alıyorlar...

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Fas'a 1-0 yenilerek elenen Portekiz'de büyük şok yaşanırken, takımın süper yıldızı Cristiano Ronaldo katıldığı son Dünya Kupası'nda final görememişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’ya bir darbe daha! Sözleşmesi feshedilmişti, milli takımdan arkadaşını alıyorlar...

Mücadelede Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Ronaldo'yu İsviçre maçındaki gibi yedek kulübesinde oturtmuş ve yerine Gonçalo Ramos'u sahaya sürmüştü.

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’ya bir darbe daha! Sözleşmesi feshedilmişti, milli takımdan arkadaşını alıyorlar...

İsviçre maçında 3 gol birden atarak takımına galibiyeti getiren Ramos, Fas maçında ise hiçbir varlık gösterememişti.

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’ya bir darbe daha! Sözleşmesi feshedilmişti, milli takımdan arkadaşını alıyorlar...

"EN ÇOK ACI ÇEKEN BEN VE CRISTIANO"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fernando Santos, "Ronaldo'yu yedek başlatmamın takım üzerinde bir etkisi olmadı. Onlarla her zaman birlik içindeyiz. İnsani terimlerle ifade edersek, şu anda en çok acı çeken kişiler ben ve Cristiano" diye konuşmuştu.

SON DAKİKA