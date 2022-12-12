Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:49
Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
11:49
Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo'ya bir darbe daha! Sözleşmesi feshedilmişti, milli takımdan arkadaşını alıyorlar...
Son dakika transfer haberleri: 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz büyük hayal kırıklığı yaşadı. Takımın süper yıldızı Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası'nda final göremezken, yaşadığı krizlerle gündeme geldi. Turnuva öncesi Manchester United ile olan sözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki yıldızın yerine, milli takımdan arkadaşı transfer ediliyor. İşte ayrıntılar...