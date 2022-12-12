"EN ÇOK ACI ÇEKEN BEN VE CRISTIANO"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fernando Santos, "Ronaldo'yu yedek başlatmamın takım üzerinde bir etkisi olmadı. Onlarla her zaman birlik içindeyiz. İnsani terimlerle ifade edersek, şu anda en çok acı çeken kişiler ben ve Cristiano" diye konuşmuştu.