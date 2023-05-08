Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu için büyük sürpriz! Yeni takımı belli oldu, hayali gerçekleşiyor...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonun ortasında başına geçtiği Medipol Başakşehir'de oldukça başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Emre Belözoğlu, adından söz ettirmeyi başarmıştı. Her fırsatta Avrupa'da takım çalıştırma hayali olduğunu söyleyen 42 yaşındaki çalıştırıcının bu hayali gerçek oluyor. Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...