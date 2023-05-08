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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu için büyük sürpriz! Yeni takımı belli oldu, hayali gerçekleşiyor...
Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 11:50

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu için büyük sürpriz! Yeni takımı belli oldu, hayali gerçekleşiyor...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonun ortasında başına geçtiği Medipol Başakşehir'de oldukça başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Emre Belözoğlu, adından söz ettirmeyi başarmıştı. Her fırsatta Avrupa'da takım çalıştırma hayali olduğunu söyleyen 42 yaşındaki çalıştırıcının bu hayali gerçek oluyor. Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu için büyük sürpriz! Yeni takımı belli oldu, hayali gerçekleşiyor...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonun ortasında başına geçtiği Medipol Başakşehir'de oldukça başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Emre Belözoğlu, adından söz ettirmeyi başarmıştı. Her fırsatta Avrupa'da takım çalıştırma hayali olduğunu söyleyen 42 yaşındaki çalıştırıcının bu hayali gerçek oluyor. Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu için büyük sürpriz! Yeni takımı belli oldu, hayali gerçekleşiyor...

Medipol Başakşehir'le bu sezon başarılı bir dönem geçiren teknik direktör Emre Belözoğlu'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu için büyük sürpriz! Yeni takımı belli oldu, hayali gerçekleşiyor...

2020 yılında futbolu bıraktıktan sonra ilk önce sportif direktörlük yapan Belözoğlu, ilk görevini Fenerbahçe'de yaptı ve sportif direktör olarak sarı-lacivertlilerle sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu için büyük sürpriz! Yeni takımı belli oldu, hayali gerçekleşiyor...

FENERBAHÇE'DE KIL PAYI KAÇAN ŞAMPİYONLUK

2020/21 sezonuna sportif direktör olarak başladıktan sonra, teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilmesiyle kalan 10 haftada takımın başına geçen Belözoğlu şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu için büyük sürpriz! Yeni takımı belli oldu, hayali gerçekleşiyor...

2021 yılında Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Belözoğlu, aynı yılın ekim ayında Aykut Kocaman'ın görevinden ayrılmasıyla Medipol Başakşehir'in başına geçmişti.

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