Giriş Tarihi: 03.03.2023 14:24
Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
14:24
Son dakika transfer haberleri: Ersun Yanal'ın ilk bombası Fenerbahçe'den! Ayrılmayı kafasına koymuştu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Farioli'nin istifası sonrası Alanyaspor'un başına geçen Ersun Yanal, ilk transferini eski takımı Fenerbahçe'den yapıyor! Sarı-Lacivertliler'de forma giyen yıldız isim Jorge Jesus döneminde kulübeye hapsolmuştu. Kadıköy'den ayrılmayı kafasına koyan oyuncunun Alanya'ya transferi an meselesi... İşte son dakika haberinin detayları...