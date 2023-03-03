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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Ersun Yanal'ın ilk bombası Fenerbahçe'den! Ayrılmayı kafasına koymuştu
Giriş Tarihi: 03.03.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 14:24

Son dakika transfer haberleri: Ersun Yanal'ın ilk bombası Fenerbahçe'den! Ayrılmayı kafasına koymuştu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Farioli'nin istifası sonrası Alanyaspor'un başına geçen Ersun Yanal, ilk transferini eski takımı Fenerbahçe'den yapıyor! Sarı-Lacivertliler'de forma giyen yıldız isim Jorge Jesus döneminde kulübeye hapsolmuştu. Kadıköy'den ayrılmayı kafasına koyan oyuncunun Alanya'ya transferi an meselesi... İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Ersun Yanal’ın ilk bombası Fenerbahçe’den! Ayrılmayı kafasına koymuştu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Farioli'nin istifası sonrası Alanyaspor'un başına geçen Ersun Yanal, ilk transferini eski takımı Fenerbahçe'den yapıyor! Sarı-Lacivertliler'de forma giyen yıldız isim Jorge Jesus döneminde kulübeye hapsolmuştu. Kadıköy'den ayrılmayı kafasına koyan oyuncunun Alanya'ya transferi an meselesi... İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Ersun Yanal’ın ilk bombası Fenerbahçe’den! Ayrılmayı kafasına koymuştu

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da hazırlık maçında alınan 4-2'lik Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör Francesco Farioli istifa etmişti.

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Son dakika transfer haberleri: Ersun Yanal’ın ilk bombası Fenerbahçe’den! Ayrılmayı kafasına koymuştu

Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Farioli ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti" ifadeleri kullanılmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Ersun Yanal’ın ilk bombası Fenerbahçe’den! Ayrılmayı kafasına koymuştu

ERSUN YANAL: FARIOLI HEPİMİZİ HEYECANLANDIRDI

Akdeniz ekibi aynı gün göreve Ersun Yanal'ı getirdiğini duyurmuştu. İmza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Farioli'nin de katılması dikkat çekmişti.

Son dakika transfer haberleri: Ersun Yanal’ın ilk bombası Fenerbahçe’den! Ayrılmayı kafasına koymuştu

Ersun Yanal, İtalyan teknik direktör için "Sayın Farioli ve ben ile başkanımız aynı masada oturuyoruz. Futbolun özlediği güzel tablolardan birisi bu. Sayın Farioli'nin Türk futboluna gelip hepimizi heyecanlandırdığını söylemek istiyorum. Özellikle ben kendisinin bu yaşta, 32-33'lü yaşların başında böyle bir hayal gücü, böyle bir cesaretle futbolun başına geçip futbolu yönetmesi ve başarılı olması -ki bence çok başarılı bizde iz bırakması bizi çok mutlu etti" dedi.

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