Son dakika transfer haberleri: Ersun Yanal’ın ilk bombası Fenerbahçe’den! Ayrılmayı kafasına koymuştu

Ersun Yanal, İtalyan teknik direktör için "Sayın Farioli ve ben ile başkanımız aynı masada oturuyoruz. Futbolun özlediği güzel tablolardan birisi bu. Sayın Farioli'nin Türk futboluna gelip hepimizi heyecanlandırdığını söylemek istiyorum. Özellikle ben kendisinin bu yaşta, 32-33'lü yaşların başında böyle bir hayal gücü, böyle bir cesaretle futbolun başına geçip futbolu yönetmesi ve başarılı olması -ki bence çok başarılı bizde iz bırakması bizi çok mutlu etti" dedi.