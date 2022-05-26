Giriş Tarihi: 26.05.2022 19:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 19:26

Son dakika transfer haberleri… Geçtiğimiz aylarda İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, takımın başına Türk futbolunun da yakından tanıdığı Şota Arvaladze'yi getirdi. Takımı satın aldıktan sonra Allahyar Sayyadmanesh'i de kadrosuna katan Hull City, Türk taraftarların ilgisini çekmeye başladı. Transfer söylentilerinde Süper Lig'de oynayan birçok oyuncuyla adı anılan Hull City, devre arasında Ryan Babel'i istemişti. Bu transfer gerçekleşmezken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…