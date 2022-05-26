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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim’in yıldızı olmuştu, Acun Ilıcalı Hull City'ye alıyor! Ryan Babel olmamıştı bu kez Galatasaray’ın eski yıldızı…
Giriş Tarihi: 26.05.2022 19:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 19:26

Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim’in yıldızı olmuştu, Acun Ilıcalı Hull City'ye alıyor! Ryan Babel olmamıştı bu kez Galatasaray’ın eski yıldızı…

Son dakika transfer haberleri… Geçtiğimiz aylarda İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, takımın başına Türk futbolunun da yakından tanıdığı Şota Arvaladze'yi getirdi. Takımı satın aldıktan sonra Allahyar Sayyadmanesh'i de kadrosuna katan Hull City, Türk taraftarların ilgisini çekmeye başladı. Transfer söylentilerinde Süper Lig'de oynayan birçok oyuncuyla adı anılan Hull City, devre arasında Ryan Babel'i istemişti. Bu transfer gerçekleşmezken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim’in yıldızı olmuştu, Acun Ilıcalı Hull City’ye alıyor! Ryan Babel olmamıştı bu kez Galatasaray’ın eski yıldızı…

Son dakika haberleri… Türk yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın almıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim’in yıldızı olmuştu, Acun Ilıcalı Hull City’ye alıyor! Ryan Babel olmamıştı bu kez Galatasaray’ın eski yıldızı…

Ocak ayında Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın Hull City'i satın alma işlemlerini tamamlandığı ve takımın tüm kontrolünü devraldığı duyuruldu.

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Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim’in yıldızı olmuştu, Acun Ilıcalı Hull City’ye alıyor! Ryan Babel olmamıştı bu kez Galatasaray’ın eski yıldızı…

Takımı 23 puanla 19. sırada devralan Acun Ilıcalı, Şota Arvaladze'yi teknik direktörlük görevine getirdi ve sezonu 51 puanla 19. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim’in yıldızı olmuştu, Acun Ilıcalı Hull City’ye alıyor! Ryan Babel olmamıştı bu kez Galatasaray’ın eski yıldızı…

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Acun Ilıcalı, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Son dakika transfer haberleri: Fatih Terim’in yıldızı olmuştu, Acun Ilıcalı Hull City’ye alıyor! Ryan Babel olmamıştı bu kez Galatasaray’ın eski yıldızı…

Süper Lig'de forma giyen birçok oyuncuyla adı geçen Hull City'de son gelen transfer iddiası yine ortalığı karıştırdı.

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