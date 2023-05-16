Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig’de dengeleri değiştirecek! Dünya yıldızının transferi için karşı karşıya geldiler...

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon ligde beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezona daha iddialı hazırlanmak istiyor. Transferde birçok isimle görüşmelerini sürdüren iki takım, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfer için hamle yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızı kadrolarına katmak için somut adımlar attı. İşte flaş transfer haberinin tüm ayrıntıları...