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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek! Dünya yıldızının transferi için karşı karşıya geldiler...
Giriş Tarihi: 16.05.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 15:58

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek! Dünya yıldızının transferi için karşı karşıya geldiler...

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon ligde beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezona daha iddialı hazırlanmak istiyor. Transferde birçok isimle görüşmelerini sürdüren iki takım, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfer için hamle yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızı kadrolarına katmak için somut adımlar attı. İşte flaş transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig’de dengeleri değiştirecek! Dünya yıldızının transferi için karşı karşıya geldiler...

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon ligde beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezona daha iddialı hazırlanmak istiyor. Transferde birçok isimle görüşmelerini sürdüren iki takım, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfer için hamle yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızı kadrolarına katmak için somut adımlar attı. İşte flaş transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig’de dengeleri değiştirecek! Dünya yıldızının transferi için karşı karşıya geldiler...

Süper Lig'de bu sezon lider Galatasaray'ın bir adım gerisinde kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon için Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfer için karşı karşıya geliyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig’de dengeleri değiştirecek! Dünya yıldızının transferi için karşı karşıya geldiler...

GÜNDEMDE LERMA VE PEREYRA VAR

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda flaş transferler yapmaya hazırlanan Beşiktaş, orta saha için Jefferson Lerma ve Roberto Pereyra'yı gündemine almıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig’de dengeleri değiştirecek! Dünya yıldızının transferi için karşı karşıya geldiler...

Siyah-beyazlıların sözleşmesi sezon sonu bitecek olan bitecek olan 32 yaşındaki Pereyra ile ilk teması kurduğu ifade edilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig’de dengeleri değiştirecek! Dünya yıldızının transferi için karşı karşıya geldiler...

Bir diğer aday Jefferson Lerma için de Premier Lig ekipleri West Ham United ve Crystal Palace ile yarışan Beşiktaş, bu transferde de avantajlı bir konum elde etmek istiyor.

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