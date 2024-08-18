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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor…
Giriş Tarihi: 18.08.2024 19:03 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 19:06

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da flaş gelişmeler yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, En-Nesyri, Saint-Maximin, Oğuz Aydın gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katarken sürpriz ayrılıklar da yaşadı. Bu sırada Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Kanarya, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını beklerken bir başka sürpriz ayrılık daha yaşayacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçını Adana Demirspor'a karşı oynayan Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor…

İkinci hafta maçında ise Göztepe deplasmanına konuk olan sarı-lacivertli ekip, son dakikalarda yediği golle 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor…

Bu sırada UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de 3. eleme turunda veda eden Kanarya, flaş bir transfer gelişmesi daha yaşıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor…

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığı konuşulurken sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidiyor…

İşte son dakika haberinin detayları…

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