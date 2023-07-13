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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adana Demirspor'a! İmza için İstanbul'a geldi...
Giriş Tarihi: 13.07.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 15:23

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adana Demirspor'a! İmza için İstanbul'a geldi...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lİg'de geride bıraktığımız sezonu 69 puan toplayarak 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek Akdeniz ekibi kadrosunu güçlendirmek için takviyeler yapmak istiyor. Bu doğrultuda henüz somut bir adım atmayan mavi-beyazlı ekip, bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın. O isim Adana Demirspor'a katılmak için İstanbul'a görüşmeye geldi. İşte son dakika transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Adana Demirspor’a! İmza için İstanbul’a geldi...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lİg'de geride bıraktığımız sezonu 69 puan toplayarak 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek Akdeniz ekibi kadrosunu güçlendirmek için takviyeler yapmak istiyor. Bu doğrultuda henüz somut bir adım atmayan mavi-beyazlı ekip, bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın. O isim Adana Demirspor'a katılmak için İstanbul'a görüşmeye geldi. İşte son dakika transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Adana Demirspor’a! İmza için İstanbul’a geldi...

Adana Demirspor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Vincenzo Montella yönetiminde 69 puanla 4. sırada tamamladı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Adana Demirspor’a! İmza için İstanbul’a geldi...

Akdeniz ekibi tarihinin en iyi sezonunu yaşarken, ilk kez Avrupa'da mücadele etme hakkını elde etti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Adana Demirspor’a! İmza için İstanbul’a geldi...

Mavi-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi elemesinde Romanya'nın Cluj kulübü ile eşleşti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Adana Demirspor’a! İmza için İstanbul’a geldi...

27 Temmuzda oynanacak olan ilk karşılaşma öncesi takıma takviyeler yapmak isteyen Murat Sancak ve ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

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