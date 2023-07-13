Giriş Tarihi: 13.07.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 15:23

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adana Demirspor'a! İmza için İstanbul'a geldi...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lİg'de geride bıraktığımız sezonu 69 puan toplayarak 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek Akdeniz ekibi kadrosunu güçlendirmek için takviyeler yapmak istiyor. Bu doğrultuda henüz somut bir adım atmayan mavi-beyazlı ekip, bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın. O isim Adana Demirspor'a katılmak için İstanbul'a görüşmeye geldi. İşte son dakika transfer haberine ait tüm detaylar...