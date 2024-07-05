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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu için bomba teklif! Türkiye-Avusturya maçı sonrası ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:28

Son dakika transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu için bomba teklif! Türkiye-Avusturya maçı sonrası ortaya çıktı...

Son dakika transfer haberleri: EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Avusturya karşısında en çok top kazanan ve en çok ikili mücadele kazanan Ferdi Kadıoğlu'nun stattan dev takımlar izledi. Ferdi'nin müthiş performansı sonrası Fenerbahçe'ye flaş bir transfer teklifi geldiği ortaya çıktı. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu için bomba teklif! Türkiye-Avusturya maçı sonrası ortaya çıktı...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Son dakika transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu için bomba teklif! Türkiye-Avusturya maçı sonrası ortaya çıktı...

Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

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Son dakika transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu için bomba teklif! Türkiye-Avusturya maçı sonrası ortaya çıktı...

MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Son dakika transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu için bomba teklif! Türkiye-Avusturya maçı sonrası ortaya çıktı...

HOLLANDA İLE 5. RANDEVU

Türkiye ile Hollanda, bugüne kadar 10'u resmi, 4'ü de özel olmak üzere 14 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 4 kez kazanırken, Hollanda da 6 defa sahadan galip ayrıldı. 4 mücadele de berabere sona erdi. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 14 gol atarken, kalesinde de 21 gol gördü.

İki ülke arasında son olarak 7 Eylül 2021 tarihinde Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmayı A Milliler 6-1'lik skorla kaybetti.

Son dakika transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu için bomba teklif! Türkiye-Avusturya maçı sonrası ortaya çıktı...

FERDİ KADIOĞLU AVUSTURYA MAÇININ YILDIZI OLDU

EURO 2024'te son 16 turunda salı akşam oynanan Avusturya maçında ise Ferdi Kadıoğlu'nu 8 kulübün temsilcileri tribünden canlı gözle takip etti.

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