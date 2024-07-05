Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
11:28
Son dakika transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu için bomba teklif! Türkiye-Avusturya maçı sonrası ortaya çıktı...
Son dakika transfer haberleri: EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Avusturya karşısında en çok top kazanan ve en çok ikili mücadele kazanan Ferdi Kadıoğlu'nun stattan dev takımlar izledi. Ferdi'nin müthiş performansı sonrası Fenerbahçe'ye flaş bir transfer teklifi geldiği ortaya çıktı. İşte flaş transfer haberinin detayları...