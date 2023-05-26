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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan transferde yılın kapışması! Yıldız isimde olay yaratan gelişme...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 09:41

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan transferde yılın kapışması! Yıldız isimde olay yaratan gelişme...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Lider Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde tarihindeki 23. şampiyonluğunu elde edecek. Sezon henüz tamamlanmamasına rağmen Süper Lig ekipleri transfer için mesaiye şimdiden başladı. Özellikle büyük ekipler birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürürken; Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş yıldız ismin transferinde karşı karşıya geldi. İşte transfer haberinin tüm detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan transferde yılın kapışması! Yıldız isimde olay yaratan gelişme...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Lider Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde tarihindeki 23. şampiyonluğunu elde edecek. Sezon henüz tamamlanmamasına rağmen Süper Lig ekipleri transfer için mesaiye şimdiden başladı. Özellikle büyük ekipler birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürürken; Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş yıldız ismin transferinde karşı karşıya geldi. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan transferde yılın kapışması! Yıldız isimde olay yaratan gelişme...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kalırken, ligin büyükleri olarak kabul edilen Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş yıldız ismin transferinde karşı karşıya geldi.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan transferde yılın kapışması! Yıldız isimde olay yaratan gelişme...

DENAYER HAMLESİ

Beşiktaş, daha önce Galatasaray forması giyen Belçikalı stoper Jason Denayer'i yeniden gündemine almıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan transferde yılın kapışması! Yıldız isimde olay yaratan gelişme...

Yönetim, kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 27 yaşındaki Belçikalı stopere, bonservis ve imza parası talebi olmaması halinde olumlu bakmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan transferde yılın kapışması! Yıldız isimde olay yaratan gelişme...

FIRMINO İÇİN İMZA PARASI FORMÜLÜ

Bu sezon lider konumda bulunan Galatasaray ise gelecek sezon Avrupa'da iddialı konuma gelebilmek için üst düzey transferlerine devam etme kararı almıştı.

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