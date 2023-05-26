Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan transferde yılın kapışması! Yıldız isimde olay yaratan gelişme...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Lider Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde tarihindeki 23. şampiyonluğunu elde edecek. Sezon henüz tamamlanmamasına rağmen Süper Lig ekipleri transfer için mesaiye şimdiden başladı. Özellikle büyük ekipler birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürürken; Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş yıldız ismin transferinde karşı karşıya geldi. İşte transfer haberinin tüm detayları...