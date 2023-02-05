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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının rüyalarını süsleyen Zaniolo'da gerçekler ortaya çıktı! | Mourinho sildi ama Roma'nın şartı var
Giriş Tarihi: 05.02.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 14:28

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının rüyalarını süsleyen Zaniolo'da gerçekler ortaya çıktı! | Mourinho sildi ama Roma'nın şartı var

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerin ardından bu kez dünyaca ünlü yıldız Nicolo Zaniolo için karşı karşıya geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, ezeli rakiplerin peşinde olduğu Zaniolo ile ilgili tüm gerçekleri açıkladı. Jose Mourinho'nun sildiği genç yıldız için Roma'nın transfer şartı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının rüyalarını süsleyen Zaniolo’da gerçekler ortaya çıktı! | Mourinho sildi ama Roma’nın şartı var

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerin ardından bu kez dünyaca ünlü yıldız Nicolo Zaniolo için karşı karşıya geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, ezeli rakiplerin peşinde olduğu Zaniolo ile ilgili tüm gerçekleri açıkladı. Jose Mourinho'nun sildiği genç yıldız için Roma'nın transfer şartı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının rüyalarını süsleyen Zaniolo’da gerçekler ortaya çıktı! | Mourinho sildi ama Roma’nın şartı var

İtalyan devi Roma'nın formasını giyen Nicolo Zaniolo, transferde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir kez daha karşı karşıya getirdi.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının rüyalarını süsleyen Zaniolo’da gerçekler ortaya çıktı! | Mourinho sildi ama Roma’nın şartı var

23 yaşındaki genç yıldız, izinli olmadığı halde ailesiyle birlikte Roma'dan ayrılınca kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının rüyalarını süsleyen Zaniolo’da gerçekler ortaya çıktı! | Mourinho sildi ama Roma’nın şartı var

JOSE MOURINHO: ZANIOLO HEPİMİZE ROMA'DA OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1 kaybedilen Napoli maçı sonrası "Maalesef, Zaniolo bizimle kalacak gibi görünmüyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının rüyalarını süsleyen Zaniolo’da gerçekler ortaya çıktı! | Mourinho sildi ama Roma’nın şartı var

Bunu neden söylüyorum, çünkü hepimize Roma'da oynamak ya da antrenman yapmak istemediğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

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