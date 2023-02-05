Giriş Tarihi: 05.02.2023 14:28
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
14:28
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının rüyalarını süsleyen Zaniolo'da gerçekler ortaya çıktı! | Mourinho sildi ama Roma'nın şartı var
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerin ardından bu kez dünyaca ünlü yıldız Nicolo Zaniolo için karşı karşıya geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, ezeli rakiplerin peşinde olduğu Zaniolo ile ilgili tüm gerçekleri açıkladı. Jose Mourinho'nun sildiği genç yıldız için Roma'nın transfer şartı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...