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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe'yi peşine düşüren yıldız! Resmi açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 11.03.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 23:11

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe'yi peşine düşüren yıldız! Resmi açıklama geldi...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk iki sırada yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe, şampiyonluk için büyük bir yarış içerisinde. Devre arasında kadrolarını takviye eden ezeli rakipler, yaz transfer döneminde karşı karşıya gelecek. İki takım, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Konuyla alakalı iki takımdan da resmi açıklama geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe’yi peşine düşüren yıldız! Resmi açıklama geldi...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk iki sırada yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe, şampiyonluk için büyük bir yarış içerisinde. Devre arasında kadrolarını takviye eden ezeli rakipler, yaz transfer döneminde karşı karşıya gelecek. İki takım, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Konuyla alakalı iki takımdan da resmi açıklama geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe’yi peşine düşüren yıldız! Resmi açıklama geldi...

Spor Toto Süper Lig'in ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe’yi peşine düşüren yıldız! Resmi açıklama geldi...

Ligde şampiyonluk yarışı veren ve ilk iki sırada yer alan ezeli rakipler, her transfer döneminde olduğu gibi gelecek yaz transfer döneminde de rakip olacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe’yi peşine düşüren yıldız! Resmi açıklama geldi...

ABDÜLKERİM SAVAŞINI GALATASARAY KAZANDI

Geçtiğimiz yaz Abdülkerim Bardakcı transferi için kıyasıya bir rekabet yaşanmış ve transferde kazanan Galatasaray olmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe’yi peşine düşüren yıldız! Resmi açıklama geldi...

Devre arasında kadrolarını güçlendiren iki takımdan Galatasaray; Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi transfer etmişti.

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