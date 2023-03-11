Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk iki sırada yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe, şampiyonluk için büyük bir yarış içerisinde. Devre arasında kadrolarını takviye eden ezeli rakipler, yaz transfer döneminde karşı karşıya gelecek. İki takım, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Konuyla alakalı iki takımdan da resmi açıklama geldi. İşte tüm ayrıntılar...