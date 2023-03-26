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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a çifte müjde! Okan Buruk kapıyı göstermişti
Giriş Tarihi: 26.03.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 16:17

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a çifte müjde! Okan Buruk kapıyı göstermişti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da sezon başında teknik direktör Okan Buruk'un takımda istemediği oyuncuya Serie A'dan talip çıktı. Ayrıca Aslan'ın yeniden kadrosunda görmek istediği yıldız isimden de müjdeli haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a çifte müjde! Okan Buruk kapıyı göstermişti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da sezon başında teknik direktör Okan Buruk'un takımda istemediği oyuncuya Serie A'dan talip çıktı. Ayrıca Aslan'ın yeniden kadrosunda görmek istediği yıldız isimden de müjdeli haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a çifte müjde! Okan Buruk kapıyı göstermişti
14 maçlık galibiyet serisi Konya'da bozulan lider Galatasaray şampiyonluk hesaplarının yanı sıra gelecek sezon için de kadro planlaması yapmayı sürdürüyor.
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a çifte müjde! Okan Buruk kapıyı göstermişti

Sarı-Kırmızılılar'da taraftarların en çok merak ettiği konuların başında kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı geliyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a çifte müjde! Okan Buruk kapıyı göstermişti

Galatasaray'da kiralık gelen oyuncular olduğu gibi sezon başında başka takımlara kiralık giden isimlerin de akıbeti merak konusu...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a çifte müjde! Okan Buruk kapıyı göstermişti

Bilindiği gibi Mostafa Mohamed, Fransız takımı Nantes'ın yolunu tutarken; Olimpiu Morutan ise Serie B ekibi Pisa'ya gitmişti.

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