Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a çifte müjde! Okan Buruk kapıyı göstermişti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da sezon başında teknik direktör Okan Buruk'un takımda istemediği oyuncuya Serie A'dan talip çıktı. Ayrıca Aslan'ın yeniden kadrosunda görmek istediği yıldız isimden de müjdeli haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...