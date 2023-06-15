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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Icardi depremi! Süper Lig'den ortalığı karıştıracak teklif...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 07:09

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Icardi depremi! Süper Lig'den ortalığı karıştıracak teklif...

Son dakika transfer haberleri: Gösterdiği performansla Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en önemli isimlerden olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Arjantinli yıldızın bonservisini almak için görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray, henüz sonuç alamamıştı. Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'a götürmek istediği başarılı forvetle ilgili deprem etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Samet YÜKSEL
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Icardi depremi! Süper Lig’den ortalığı karıştıracak teklif...

Son dakika transfer haberleri: Gösterdiği performansla Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en önemli isimlerden olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Arjantinli yıldızın bonservisini almak için görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray, henüz sonuç alamamıştı. Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'a götürmek istediği başarılı forvetle ilgili deprem etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Icardi depremi! Süper Lig’den ortalığı karıştıracak teklif...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer gündeminin ana maddesi Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması...

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Icardi depremi! Süper Lig’den ortalığı karıştıracak teklif...

Attığı 23 golle şampiyonluğun bir numaralı mimarlarından olan Arjantinli yıldız, taraftarla özel bir bağ kurmayı başarmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Icardi depremi! Süper Lig’den ortalığı karıştıracak teklif...

JESUS İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar Icardi'nin bonservisini almak için yoğun bir mesai harcarken, tecrübeli forveti Jorge Jesus'un yeni takımına götüreceği öne sürülmüştü.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Icardi depremi! Süper Lig’den ortalığı karıştıracak teklif...

Suudi Arabistan Kulübü Al Hilal ile anlaşan Fenerbahçe'nin eski hocası, PSG ile 1 yıl kontratı kalan oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini kulüp yönetimine iletmişti.

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