Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Icardi depremi! Süper Lig’den ortalığı karıştıracak teklif...

Son dakika transfer haberleri: Gösterdiği performansla Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en önemli isimlerden olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Arjantinli yıldızın bonservisini almak için görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray, henüz sonuç alamamıştı. Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'a götürmek istediği başarılı forvetle ilgili deprem etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...