Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
11:34
Son dakika transfer haberleri: Hakim Ziyech'in gideceği takımı duyurdular! Suudi Arabistan derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncularından Hakim Ziyech'in ücretini alamadığı yönündeki iddiaların ardından oyuncunun gideceği takımla ilgili de bomba bir iddia gündeme geldi. Menajerine talimat veren Ziyech'in yeni adresi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...