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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Hakim Ziyech'in gideceği takımı duyurdular! Suudi Arabistan derken...
Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:34

Son dakika transfer haberleri: Hakim Ziyech'in gideceği takımı duyurdular! Suudi Arabistan derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncularından Hakim Ziyech'in ücretini alamadığı yönündeki iddiaların ardından oyuncunun gideceği takımla ilgili de bomba bir iddia gündeme geldi. Menajerine talimat veren Ziyech'in yeni adresi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Hakim Ziyech’in gideceği takımı duyurdular! Suudi Arabistan derken...

Süper Lig'de bu hafta Konyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Hakim Ziyech’in gideceği takımı duyurdular! Suudi Arabistan derken...

ZİYECH&BAKAMBU YOK!

Afrika Kupası'na gidecek Ziyech ve Bakambu'dan yoksun Galatasaray'ın yeni yılda ilk provası Pazar akşamı Konyaspor'a karşı. Yoğun fikstürde ikinci sırada, Sivas'taki erteleme maçı bulunuyor.

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Son dakika transfer haberleri: Hakim Ziyech’in gideceği takımı duyurdular! Suudi Arabistan derken...

Sarı-kırmızılı takım ligdeki son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Hakim Ziyech’in gideceği takımı duyurdular! Suudi Arabistan derken...

ZIYECH İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı bulan Hakim Ziyech transferinde beklenen katkıya bir türlü ulaşılamadı.

Son dakika transfer haberleri: Hakim Ziyech’in gideceği takımı duyurdular! Suudi Arabistan derken...

Faslı yıldız, geldiği dönemde büyük beklenti yaratırken sakatlık ve sonrasında uyum süreci 30 yaşındaki yıldızı sınırladı.

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