Giriş Tarihi: 21.08.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
18:35
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük sürpriz: İşte sözleşme süresi…
Son dakika transfer haberleri… Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer hedefinde yer alan İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılığına kesin gözle bakılıyor. Geçtiğimiz günlerde Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan tecrübeli orta saha oyuncusunun yeni adresi belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan İlkay Gündoğan'ın sözleşme süresi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…