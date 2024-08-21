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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük sürpriz: İşte sözleşme süresi…
Giriş Tarihi: 21.08.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:35

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük sürpriz: İşte sözleşme süresi…

Son dakika transfer haberleri… Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer hedefinde yer alan İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılığına kesin gözle bakılıyor. Geçtiğimiz günlerde Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan tecrübeli orta saha oyuncusunun yeni adresi belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan İlkay Gündoğan'ın sözleşme süresi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük sürpriz: İşte sözleşme süresi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefi bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe, Barcelona'dan ayrılmaya hazır olan İlkay Gündoğan ile ilgileniyordu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük sürpriz: İşte sözleşme süresi…

İki Süper Lig devi de yıldız futbolcu için teklif yapmaya hazırlanırken transferle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük sürpriz: İşte sözleşme süresi…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük sürpriz: İşte sözleşme süresi…

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

İspanya ekibi Barcelona'nın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe derken büyük sürpriz: İşte sözleşme süresi…

33 yaşındaki futbolcu bu kararını sosyal medya hesabından yaparak duygularını aktardı.

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