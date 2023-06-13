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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray'ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...
Giriş Tarihi: 13.06.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 07:25

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray'ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında göreve başladığı Fenerbahçe'de şampiyonluğa ulaşamamasına karşın Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, finalin ardından sarı-lacivertlilerden ayrıldığını açıklamıştı. Fenerbahçe de yayınladığı mesajda Jorge Jesus'a teşekkür etmişti. Bu gelişmelerden sonra Jesus'un yeni takımı belli olurken, tecrübeli teknik adam transfere hızlı başladı. Jorge Jesus, yeni takımına ilk transfer olarak Galatasaray'ın yıldızını getiriyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray’ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında göreve başladığı Fenerbahçe'de şampiyonluğa ulaşamamasına karşın Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, finalin ardından sarı-lacivertlilerden ayrıldığını açıklamıştı. Fenerbahçe de yayınladığı mesajda Jorge Jesus'a teşekkür etmişti. Bu gelişmelerden sonra Jesus'un yeni takımı belli olurken, tecrübeli teknik adam transfere hızlı başladı. Jorge Jesus, yeni takımına ilk transfer olarak Galatasaray'ın yıldızını getiriyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray’ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i mağlup ederek sezonu kupayla tamamlamıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray’ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...

Kupa zaferinin ardından sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, sözleşmesinin sona erdiğini ve Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray’ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...

"HER MAÇTA BANA SEVGİ GÖSTERDİLER"

Jesus açıklamasında, "Hem Fenerbahçe tarihinde hem benim kariyerimde önemli oldu bu kupayı kazanmak. Ligde de sondan bir önceki haftaya kadar savaşımızı sürdürdük. Kupayı kazanmamız bizim için önemli.

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray’ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...

Buradan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için. Taraftarlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Her maçta bana sevgi gösterdiler.

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