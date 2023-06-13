Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray’ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...

Buradan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için. Taraftarlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Her maçta bana sevgi gösterdiler.