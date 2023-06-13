Giriş Tarihi: 13.06.2023 07:25
Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
07:25
Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray'ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...
Son dakika transfer haberleri: Sezon başında göreve başladığı Fenerbahçe'de şampiyonluğa ulaşamamasına karşın Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, finalin ardından sarı-lacivertlilerden ayrıldığını açıklamıştı. Fenerbahçe de yayınladığı mesajda Jorge Jesus'a teşekkür etmişti. Bu gelişmelerden sonra Jesus'un yeni takımı belli olurken, tecrübeli teknik adam transfere hızlı başladı. Jorge Jesus, yeni takımına ilk transfer olarak Galatasaray'ın yıldızını getiriyor. İşte tüm ayrıntılar...