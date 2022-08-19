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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Manchester United bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı...
Giriş Tarihi: 19.08.2022 23:14 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 23:14

Son dakika transfer haberleri: Manchester United bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı...

Son dakika transfer haberleri: Avrupa futbolunda transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar son sürat devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Erik Ten Hag'ı getiren Manchester United, buna karşın sezona istediği başlangıcı yapamadı. Hem üst düzey hem de genç yıldızları kadrosuna katan Manchester United, esas bombayı patlattı ve dünyaca ünlü yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte transferin ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Manchester United bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı...

Son dakika transfer haberleri: Avrupa futbolunda transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar son sürat devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Erik Ten Hag'ı getiren Manchester United, buna karşın sezona istediği başlangıcı yapamadı. Hem üst düzey hem de genç yıldızları kadrosuna katan Manchester United, esas bombayı patlattı ve dünyaca ünlü yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte transferin ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Manchester United bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı...

İngiltere Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan 2 maçını da kaybederek büyük hayal kırıklığı yaratan Manchester United, transferde bombayı patlattı.

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Son dakika transfer haberleri: Manchester United bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı...

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini korurken, İngiliz devi bu duruma karşın kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Manchester United bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı...

Yaz transfer döneminde Lisandro Martinez, Tyrell Malacia ve Christian Eriksen'i transfer eden United, esas büyük bombayı patlattı.

Son dakika transfer haberleri: Manchester United bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı...

10 YILLIK MACERA SONA ERDİ

Brezilyalı orta saha oyuncusu Carlos Henrique Casemiro, 10 yıl formasını giydiği Real Madrid'den ayrılıp İngiltere'nin Manchester United takımına transfer oldu.

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