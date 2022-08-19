Son dakika transfer haberleri: Avrupa futbolunda transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar son sürat devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Erik Ten Hag'ı getiren Manchester United, buna karşın sezona istediği başlangıcı yapamadı. Hem üst düzey hem de genç yıldızları kadrosuna katan Manchester United, esas bombayı patlattı ve dünyaca ünlü yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte transferin ayrıntıları...