F.BAHÇE TEMAS KURDU

Arjantinli golcü için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenilmişti. Maxi Gomez ile her konuda anlaşma yapan ve bu oyuncuyu cepte tutan sarı-lacivertli kulübün, daha yüksek profilli golcü olan Icardi için harekete geçtiği ve hem PSG hem de futbolcuyla temas kurduğu belirtilmişti.