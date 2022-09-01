Giriş Tarihi: 01.09.2022 07:19
Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
08:07
Son dakika transfer haberleri: Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor peşindeydi...
Son dakika transfer haberleri: Transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala en gözde isimlerden olan Mauro Icardi ile Süper Lig devleri ilgileniyordu. Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe, Arjantinli golcüyle transfer görüşmeleri yapıyordu. Bu görüşmelerin ardından transfer yarışının kazananı belli oldu. Süper Lig devi, Mauro Icardi'yle anlaşmaya vardı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...