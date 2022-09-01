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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor peşindeydi...
Giriş Tarihi: 01.09.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 08:07

Son dakika transfer haberleri: Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor peşindeydi...

Son dakika transfer haberleri: Transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala en gözde isimlerden olan Mauro Icardi ile Süper Lig devleri ilgileniyordu. Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe, Arjantinli golcüyle transfer görüşmeleri yapıyordu. Bu görüşmelerin ardından transfer yarışının kazananı belli oldu. Süper Lig devi, Mauro Icardi'yle anlaşmaya vardı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

MEHMET ÖZCAN
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Son dakika transfer haberleri: Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor peşindeydi...

Son dakika transfer haberleri: Transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala en gözde isimlerden olan Mauro Icardi ile Süper Lig devleri ilgileniyordu. Galatasaray, Trbzonspor ve Fenerbahçe, Arjantinli golcüyle transfer görüşmeleri yapıyordu. Bu görüşmelerin ardından transfer yarışının kazananı belli oldu. Süper Lig devi, Mauro Icardi'yle anlaşmaya vardı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor peşindeydi...

Transferin son günlerinden Süper Lig devlerinin art arda görüşme yaptığı PSG'nin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi tercihini yaptı ve yeni takımı belli oldu.

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Son dakika transfer haberleri: Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor peşindeydi...

Galatasaray'ın takımın kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu ve transferini bitirmeye çok yaklaştığı Mauro Icardi konusunda dün sürpriz bir gelişme yaşanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor peşindeydi...

F.BAHÇE TEMAS KURDU

Arjantinli golcü için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenilmişti. Maxi Gomez ile her konuda anlaşma yapan ve bu oyuncuyu cepte tutan sarı-lacivertli kulübün, daha yüksek profilli golcü olan Icardi için harekete geçtiği ve hem PSG hem de futbolcuyla temas kurduğu belirtilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Mauro Icardi transferinde yarışı kazanan belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor peşindeydi...

Fransız L'Equipe gazetesi, 29 yaşındaki golcüye Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu yazarken, Icardi'nin de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını duyurmuştu.

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