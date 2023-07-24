Son dakika transfer haberleri: Mbappe’ye akıllara durgunluk veren teklif! 1 yılda Ronaldo ve Messi’nin toplamından fazlasını kazanacak...

Son dakika transfer haberleri: Her transfer döneminde ismi Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe, gelecek sezon geçerli olacak sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını açıklamış ve PSG tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Real Madrid'in her dönem transferi için çaba harcadığı Fransız yıldız, PSG'nin Japonya kampına götürülmezken, transfere dair akıllara durgunluk verecek bir gelişme yaşandı. Mbappe transfer olması halinde, 1 yılda hem Ronaldo'nun hem de Messi'nin kazandığının toplamından fazla para kazanacak. İşte tüm ayrıntılar...