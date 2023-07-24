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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Mbappe'ye akıllara durgunluk veren teklif! 1 yılda Ronaldo ve Messi'nin toplamından fazlasını kazanacak...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 14:47

Son dakika transfer haberleri: Mbappe'ye akıllara durgunluk veren teklif! 1 yılda Ronaldo ve Messi'nin toplamından fazlasını kazanacak...

Son dakika transfer haberleri: Her transfer döneminde ismi Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe, gelecek sezon geçerli olacak sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını açıklamış ve PSG tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Real Madrid'in her dönem transferi için çaba harcadığı Fransız yıldız, PSG'nin Japonya kampına götürülmezken, transfere dair akıllara durgunluk verecek bir gelişme yaşandı. Mbappe transfer olması halinde, 1 yılda hem Ronaldo'nun hem de Messi'nin kazandığının toplamından fazla para kazanacak. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika transfer haberleri: Mbappe’ye akıllara durgunluk veren teklif! 1 yılda Ronaldo ve Messi’nin toplamından fazlasını kazanacak...

Son dakika transfer haberleri: Her transfer döneminde ismi Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe, gelecek sezon geçerli olacak sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını açıklamış ve PSG tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Real Madrid'in her dönem transferi için çaba harcadığı Fransız yıldız, PSG'nin Japonya kampına götürülmezken, transfere dair akıllara durgunluk verecek bir gelişme yaşandı. Mbappe transfer olması halinde, 1 yılda hem Ronaldo'nun hem de Messi'nin kazandığının toplamından fazla para kazanacak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Mbappe’ye akıllara durgunluk veren teklif! 1 yılda Ronaldo ve Messi’nin toplamından fazlasını kazanacak...

Dünya futbolunun en gözde isimlerinden olan Kylian Mbappe'nin geleceğine dair olan belirsizlik haftalardır devam ediyor.

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Son dakika transfer haberleri: Mbappe’ye akıllara durgunluk veren teklif! 1 yılda Ronaldo ve Messi’nin toplamından fazlasını kazanacak...

Fransız yıldız, gelecek sezon geçerli olacak sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağını açıkladıktan sonra tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Son dakika transfer haberleri: Mbappe’ye akıllara durgunluk veren teklif! 1 yılda Ronaldo ve Messi’nin toplamından fazlasını kazanacak...

KADRO DIŞI KALDI

Mbappe'nin bu kararının ardından Fransız ekibi PSG, 24 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmış ve Japonya'da yapılacak kampın kadrosuna almamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Mbappe’ye akıllara durgunluk veren teklif! 1 yılda Ronaldo ve Messi’nin toplamından fazlasını kazanacak...

PSG Başkanı Nasser Al Khealifi, yeni teknik direktör Luis Enrique'nin imza töreninde Mbappe'ye düşünmesi için 2 hafta süre verdiklerini açıklamıştı. Mbappe ise direkt olmasa da kulüpten ayrılmak istediğini hissettirmişti.

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