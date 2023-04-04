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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Merih Demiral imzayı atıyor! Dünya devinden büyük yatırım, flaş Fenerbahçe detayı...
Giriş Tarihi: 04.04.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 16:08

Son dakika transfer haberleri: Merih Demiral imzayı atıyor! Dünya devinden büyük yatırım, flaş Fenerbahçe detayı...

Son dakika transfer haberleri: İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'daki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. Bir başka Serie A ekibi Inter'in teklif yaptığı iddia edilen milli savunmacı için bir başka dünya devi de devreye girerken, transferde flaş Fenerbahçe detayı ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Merih Demiral imzayı atıyor! Dünya devinden büyük yatırım, flaş Fenerbahçe detayı...

Son dakika transfer haberleri: İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'daki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. Bir başka Serie A ekibi Inter'in teklif yaptığı iddia edilen milli savunmacı için bir başka dünya devi de devreye girerken, transferde flaş Fenerbahçe detayı ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Merih Demiral imzayı atıyor! Dünya devinden büyük yatırım, flaş Fenerbahçe detayı...

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın adı, transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor.

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Son dakika transfer haberleri: Merih Demiral imzayı atıyor! Dünya devinden büyük yatırım, flaş Fenerbahçe detayı...

Geçtiğimiz günlerde İtalya basınında çıkan habere göre; Inter'in, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Milan Skriniar'ın boşluğunu Merih ile doldurmak istediği belirtilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Merih Demiral imzayı atıyor! Dünya devinden büyük yatırım, flaş Fenerbahçe detayı...

Merih Demiral'ın, karakteri ve teknik kapasitesi nedeniyle Skriniar'ın boşluğunu doldurmak konusunda ikna ediği olduğu kaydedilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Merih Demiral imzayı atıyor! Dünya devinden büyük yatırım, flaş Fenerbahçe detayı...

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE OLMADI

Inter'in, Skriniar için ara transfer döneminde ayrılığının gündeme gelmesinin ardından o dönemde de Merih için girişimde bulunduğu hatırlatılmıştı.

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