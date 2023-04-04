Son dakika transfer haberleri: Merih Demiral imzayı atıyor! Dünya devinden büyük yatırım, flaş Fenerbahçe detayı...

Son dakika transfer haberleri: İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'daki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. Bir başka Serie A ekibi Inter'in teklif yaptığı iddia edilen milli savunmacı için bir başka dünya devi de devreye girerken, transferde flaş Fenerbahçe detayı ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...