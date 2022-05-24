Giriş Tarihi: 24.05.2022 21:54 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 21:58

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devlerini peşinden koşturan Umut Bozok yeni takımı için karar verdi! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe…

Son dakika Süper Lig transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezon uzun aranın ardından şampiyonluk yaşayan Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi gerisinde bıraktı. İstanbul'un 3 büyük devi de rakibi karşısında etkisiz kalırken, gelecek sezona iddialı bir şekilde hazırlanmaya başladı. 2021-2022 sezonunu 20 golle gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, performansıyla Süper Lig devlerini peşine taktı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesinde yer alan golcü oyuncu, yeni takımı için karar verdi. İşte son dakika haberinin detayları…