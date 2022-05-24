Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devlerini peşinden koşturan Umut Bozok yeni takımı için karar verdi! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe…
Giriş Tarihi: 24.05.2022 21:54 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 21:58

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devlerini peşinden koşturan Umut Bozok yeni takımı için karar verdi! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe

Son dakika Süper Lig transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezon uzun aranın ardından şampiyonluk yaşayan Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi gerisinde bıraktı. İstanbul'un 3 büyük devi de rakibi karşısında etkisiz kalırken, gelecek sezona iddialı bir şekilde hazırlanmaya başladı. 2021-2022 sezonunu 20 golle gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, performansıyla Süper Lig devlerini peşine taktı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesinde yer alan golcü oyuncu, yeni takımı için karar verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devlerini peşinden koşturan Umut Bozok yeni takımı için karar verdi! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Trabzonspor'un şampiyonluğuyla sona erdi. Bu sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, bordo-mavililerin arkasında kaldı.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devlerini peşinden koşturan Umut Bozok yeni takımı için karar verdi! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe…

Sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, sezon ortasında göreve İsmail Kartal'ı getirdi ve ligi ikinci sırada tamamladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devlerini peşinden koşturan Umut Bozok yeni takımı için karar verdi! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe…

Galatasaray, Fatih Terim ile yola çıktı ancak üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Domenec Torrent'e bıraktı.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devlerini peşinden koşturan Umut Bozok yeni takımı için karar verdi! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe…

İspanyol teknik direktör, Galatasaray'ı düzlüğe çıkaramadı ve sarı-kırmızılı ekip, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayarak ligi 13. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devlerini peşinden koşturan Umut Bozok yeni takımı için karar verdi! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe…

Beşiktaş ise bu sezon 3 farklı teknik direktörle çalıştı. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'nin ardından Valerien Ismael göreve geldi ve siyah-beyazlı ekip, sezonu 6. sırada tamamladı.

SON DAKİKA