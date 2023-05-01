Son dakika transfer haberleri: Sivasspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 kaybetmesiyle puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk şansını artırdı. Alınan sonuçların ardından morali artan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isim, takımdan ayrılıp Trabzonspor'a transfer olacak. İşte Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...