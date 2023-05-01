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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer! Fenerbahçe'den ayrılıp Trabzonspor'a gidiyor
Giriş Tarihi: 01.05.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 13:43

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer! Fenerbahçe'den ayrılıp Trabzonspor'a gidiyor

Son dakika transfer haberleri: Sivasspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 kaybetmesiyle puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk şansını artırdı. Alınan sonuçların ardından morali artan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isim, takımdan ayrılıp Trabzonspor'a transfer olacak. İşte Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

DHA
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer! Fenerbahçe’den ayrılıp Trabzonspor’a gidiyor

Son dakika transfer haberleri: Sivasspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 kaybetmesiyle puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk şansını artırdı. Alınan sonuçların ardından morali artan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isim, takımdan ayrılıp Trabzonspor'a transfer olacak. İşte Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer! Fenerbahçe’den ayrılıp Trabzonspor’a gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından puan farkının 3'e düşmesinin mutluluğunu yaşıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer! Fenerbahçe’den ayrılıp Trabzonspor’a gidiyor

Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen sarı-lacivertliler bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar yürütüyor.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer! Fenerbahçe’den ayrılıp Trabzonspor’a gidiyor

ZAJC'A TRABZONSPOR KANCASI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, Sloven oyuncuyla 2 yıllık yeni sözleşme önermişti.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer! Fenerbahçe’den ayrılıp Trabzonspor’a gidiyor

Başka takımlarla da görüşmeler yapan Zajc'la Trabzonspor'un da ilgilendiği öne sürülmüştü.

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