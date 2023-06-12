Giriş Tarihi: 12.06.2023 16:03
Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
16:03
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de yılın bombasını Adana Demirspor patlatıyor! 4 büyükler de istedi, onlar alıyor...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla, Süper Lig'i 4. sırada bitiren Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Tarihi başarının ardından şehirde büyük bir coşku yaşanırken, yönetim gelecek sezon da iddialı olacak kadroyu oluşturmak için çalışmalara başladı. Adana ekibi, daha önce 4 büyük takımın da kadrosuna katmak için uğraştığı yıldız oyuncuyu transfer ediyor. İşte tüm ayrıntılar...