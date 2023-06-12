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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de yılın bombasını Adana Demirspor patlatıyor! 4 büyükler de istedi, onlar alıyor...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 16:03

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de yılın bombasını Adana Demirspor patlatıyor! 4 büyükler de istedi, onlar alıyor...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla, Süper Lig'i 4. sırada bitiren Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Tarihi başarının ardından şehirde büyük bir coşku yaşanırken, yönetim gelecek sezon da iddialı olacak kadroyu oluşturmak için çalışmalara başladı. Adana ekibi, daha önce 4 büyük takımın da kadrosuna katmak için uğraştığı yıldız oyuncuyu transfer ediyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yılın bombasını Adana Demirspor patlatıyor! 4 büyükler de istedi, onlar alıyor...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla, Süper Lig'i 4. sırada bitiren Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Tarihi başarının ardından şehirde büyük bir coşku yaşanırken, yönetim gelecek sezon da iddialı olacak kadroyu oluşturmak için çalışmalara başladı. Adana ekibi, daha önce 4 büyük takımın da kadrosuna katmak için uğraştığı yıldız oyuncuyu transfer ediyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yılın bombasını Adana Demirspor patlatıyor! 4 büyükler de istedi, onlar alıyor...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon, tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiren Adana Demirspor, bu başarısının mükafatını almıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yılın bombasını Adana Demirspor patlatıyor! 4 büyükler de istedi, onlar alıyor...

Ligi 4. sırada noktalayan Adana ekibi, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı almasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yılın bombasını Adana Demirspor patlatıyor! 4 büyükler de istedi, onlar alıyor...

ŞEHİRDE BÜYÜK COŞKU

Süper Lig'de 69 puan toplayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Adana Demirspor'un bu başarısı, şehirde coşkuyla kutlandı.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yılın bombasını Adana Demirspor patlatıyor! 4 büyükler de istedi, onlar alıyor...

Kentin en kalabalık noktalarından olan Gençlik Meydanı'nda toplanan taraflarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu.

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