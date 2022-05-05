Giriş Tarihi: 05.05.2022 20:50 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 20:54

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski yıldızları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen takım olan Trabzonspor'un ardında 2. sırada yer alan Fenerbahçe, ligi burada bitirmek için son haftalardaki formunu sürdürmek istiyor. Bunun yanı sıra yeni sezonun da çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekip için lige damga vuracak transfer iddiaları ortaya çıktı. Gerçekleştiği takdirde Süper Lig'de yılın transferi olabilecek bu iddialar taraftarı heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…