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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski yıldızları…
Giriş Tarihi: 05.05.2022 20:50 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 20:54

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski yıldızları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen takım olan Trabzonspor'un ardında 2. sırada yer alan Fenerbahçe, ligi burada bitirmek için son haftalardaki formunu sürdürmek istiyor. Bunun yanı sıra yeni sezonun da çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekip için lige damga vuracak transfer iddiaları ortaya çıktı. Gerçekleştiği takdirde Süper Lig'de yılın transferi olabilecek bu iddialar taraftarı heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski yıldızları…

Son dakika haberleri… Ligde sezonun son haftalarında İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan Fenerbahçe, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle üst sıralara tutundu.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski yıldızları…

Ligin ilk yarısında Vitor Pereira yönetiminde zirveden uzak kalan sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının görevine son vermişti.

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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski yıldızları…

Sezonun ikinci devresinde geçici olarak göreve gelen İsmail Kartal, Fenerbahçe'de yolunda gitmeyen birçok konuyu rayına oturttu.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski yıldızları…

İlk 11'de istikrar sağlayan Kartal, şans verdiği birçok oyuncudan verim almayı başardı.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski yıldızları…

Takımı ikinci sıraya kadar taşıyan deneyimli teknik direktörün gelecek sezon görevde kalıp kalmayacağı ise henüz belli değil.

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