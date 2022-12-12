Giriş Tarihi: 12.12.2022 00:47 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 00:51

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Galatasaray ve Fenerbahçe parlayan yıldız için karşı karşıya geldi…

Son dakika transfer haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı kamp yaparak değerlendiren Süper Lig ekipleri bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Ocak ayında başlayacak olan devre arası transfer döneminde kadrolarına takviye yaparak güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in parlayan yıldızına göz dikti. Bir kez daha aynı oyuncu için transfer yarışına girecek olan iki dev, şimdiden görüşmelerine başladı. İşte son dakika haberinin detayları…