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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Galatasaray ve Fenerbahçe parlayan yıldız için karşı karşıya geldi…
Giriş Tarihi: 12.12.2022 00:47 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 00:51

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Galatasaray ve Fenerbahçe parlayan yıldız için karşı karşıya geldi…

Son dakika transfer haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı kamp yaparak değerlendiren Süper Lig ekipleri bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Ocak ayında başlayacak olan devre arası transfer döneminde kadrolarına takviye yaparak güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in parlayan yıldızına göz dikti. Bir kez daha aynı oyuncu için transfer yarışına girecek olan iki dev, şimdiden görüşmelerine başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Galatasaray ve Fenerbahçe parlayan yıldız için karşı karşıya geldi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk adayları arasında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de çok kez karşı karşıya geldi.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Galatasaray ve Fenerbahçe parlayan yıldız için karşı karşıya geldi…

Yaz aylarında özellikle Joao Pedro için kıyasıya bir yarışa giren iki İstanbul devi, birçok kez aynı futbolcu için görüşmelerde bulunuyor.

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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Galatasaray ve Fenerbahçe parlayan yıldız için karşı karşıya geldi…

Dünya Kupası arasına da puan durumunda arka arkaya giren Galatasaray ve Fenerbahçe, birçok futbol otoritesi tarafından şampiyonluğun en büyük adayları olarak gösteriliyor.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Galatasaray ve Fenerbahçe parlayan yıldız için karşı karşıya geldi…

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmenin peşinde olan dev kulüpler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Galatasaray ve Fenerbahçe parlayan yıldız için karşı karşıya geldi…

Süper Lig'in devleri, kadrolarına yerli bir stoper takviyesi yapmak istiyorlar. Bu doğrultuda yeni aday da belirlenmiş durumda.

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