Giriş Tarihi: 23.05.2023 16:19
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
16:19
Son dakika transfer haberleri: Suudi Arabistan'da bir dönem sona eriyor, Cristiano Ronaldo ayrılıyor! İşte yeni adresi...
Son dakika transfer haberleri: Dünya Kupası'nın ardından transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da başarılı bir performans gösteren ancak son haftalarda yaşanan krizler sonrası performansı düşen Cristiano Ronaldo, futbol kamuoyundan düşmüyor. Suudi Arabistan'da 2.5 yıl için 500 milyon Euro kazanacak olan Ronaldo takımdan ayrılmaya karar verirken, yeni rotası netleşti. Aldığı bu karar sonrası Ronaldo şoke eden bir tazminatla karşı karşıya kalabilir. İşte tüm ayrıntılar...