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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Suudi Arabistan'da bir dönem sona eriyor, Cristiano Ronaldo ayrılıyor! İşte yeni adresi...
Giriş Tarihi: 23.05.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 16:19

Son dakika transfer haberleri: Suudi Arabistan'da bir dönem sona eriyor, Cristiano Ronaldo ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Son dakika transfer haberleri: Dünya Kupası'nın ardından transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da başarılı bir performans gösteren ancak son haftalarda yaşanan krizler sonrası performansı düşen Cristiano Ronaldo, futbol kamuoyundan düşmüyor. Suudi Arabistan'da 2.5 yıl için 500 milyon Euro kazanacak olan Ronaldo takımdan ayrılmaya karar verirken, yeni rotası netleşti. Aldığı bu karar sonrası Ronaldo şoke eden bir tazminatla karşı karşıya kalabilir. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Suudi Arabistan’da bir dönem sona eriyor, Cristiano Ronaldo ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Son dakika transfer haberleri: Dünya Kupası'nın ardından transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da başarılı bir performans gösteren ancak son haftalarda yaşanan krizler sonrası performansı düşen Cristiano Ronaldo, futbol kamuoyundan düşmüyor. Suudi Arabistan'da 2.5 yıl için 500 milyon Euro kazanacak olan Ronaldo takımdan ayrılmaya karar verirken, yeni rotası netleşti. Aldığı bu karar sonrası Ronaldo şoke eden bir tazminatla karşı karşıya kalabilir. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Suudi Arabistan’da bir dönem sona eriyor, Cristiano Ronaldo ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Devre arasında ayrıldığı Manchester United'dan Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika transfer haberleri: Suudi Arabistan’da bir dönem sona eriyor, Cristiano Ronaldo ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Transferi tüm dünyada büyük yankı uyandıran Portekizli süper yıldızın Suudi Arabistan kariyeri çok iyi başlasa da son dönemlerde ciddi krizler yaşamaya başlamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Suudi Arabistan’da bir dönem sona eriyor, Cristiano Ronaldo ayrılıyor! İşte yeni adresi...

AL NASSR PERFORMANSI

Suudi Arabistan ekibinde şu ana dek 17 maça çıkan Ronaldo, 13 gol attı ve 2 asist yapmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Suudi Arabistan’da bir dönem sona eriyor, Cristiano Ronaldo ayrılıyor! İşte yeni adresi...

İspanya'dan Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Portekizli yıldızın Suudi Arabistan temsilcisinden ayrılmak istediği aktarıldı.

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