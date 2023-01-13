Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran iki ezeli rakip, bu kez yıldız isim için birbirleriyle yarışıyor. Başarılı futbolcu için yapılan teklif ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...