Giriş Tarihi: 13.01.2023 07:23
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
07:23
Son dakika transfer haberleri: Transferde devre arası derbisi! Yıldız isim için yarışıyorlar, teklif ortaya çıktı...
Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran iki ezeli rakip, bu kez yıldız isim için birbirleriyle yarışıyor. Başarılı futbolcu için yapılan teklif ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...