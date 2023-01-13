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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Transferde devre arası derbisi! Yıldız isim için yarışıyorlar, teklif ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 13.01.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 07:23

Son dakika transfer haberleri: Transferde devre arası derbisi! Yıldız isim için yarışıyorlar, teklif ortaya çıktı...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran iki ezeli rakip, bu kez yıldız isim için birbirleriyle yarışıyor. Başarılı futbolcu için yapılan teklif ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika transfer haberleri: Transferde devre arası derbisi! Yıldız isim için yarışıyorlar, teklif ortaya çıktı...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran iki ezeli rakip, bu kez yıldız isim için birbirleriyle yarışıyor. Başarılı futbolcu için yapılan teklif ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Transferde devre arası derbisi! Yıldız isim için yarışıyorlar, teklif ortaya çıktı...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran iki ezeli rakip, bu kez yıldız isim için birbirleriyle yarışıyor. Başarılı futbolcu için yapılan teklif ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika transfer haberleri: Transferde devre arası derbisi! Yıldız isim için yarışıyorlar, teklif ortaya çıktı...

Transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla ilk hamlesini yapan Fenerbahçe, 3.7 milyon Euro karşılığında Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Transferde devre arası derbisi! Yıldız isim için yarışıyorlar, teklif ortaya çıktı...

Milli futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, böylece savunma bölgesini güçlendirmiş oldu.

Son dakika transfer haberleri: Transferde devre arası derbisi! Yıldız isim için yarışıyorlar, teklif ortaya çıktı...

GALATASARAY'DAN UĞUR ÇİFTÇİ HAMLESİ

Sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray ise Uğur Çiftçi transferi için Sivasspor'la her konuda anlaşmaya varmıştı.

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