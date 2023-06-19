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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Sergen Yalçın, yeni takımıyla imzaya özel uçakla gidiyor...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 16:35

Son dakika transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Sergen Yalçın, yeni takımıyla imzaya özel uçakla gidiyor...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ı 2020/21 sezonunda şampiyonluğa taşıdıktan sonra siyah-beyazlılardan ayrılan ve uzun süredir takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın ismi birçok takımla anılıyordu. Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan başarılı teknik adamla ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Bu gelişmeler sonrası Sergen Yalçın'ın yeni takımı açıklandı. Tecrübeli teknik adam, özel uçakla giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Sergen Yalçın, yeni takımıyla imzaya özel uçakla gidiyor...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ı 2020/21 sezonunda şampiyonluğa taşıdıktan sonra siyah-beyazlılardan ayrılan ve uzun süredir takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın ismi birçok takımla anılıyordu. Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan başarılı teknik adamla ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Bu gelişmeler sonrası Sergen Yalçın'ın yeni takımı açıklandı. Tecrübeli teknik adam, özel uçakla giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Sergen Yalçın, yeni takımıyla imzaya özel uçakla gidiyor...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın adı birçok takımla anılıyordu.

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Son dakika transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Sergen Yalçın, yeni takımıyla imzaya özel uçakla gidiyor...

2019/20 sezonun ortasında Beşiktaş'la anlaşan Sergen Yalçın mevcut sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Sergen Yalçın, yeni takımıyla imzaya özel uçakla gidiyor...

Bir sonraki sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezona damga vuran hoca olan Sergen Yalçın, 2021 yılında kötü gidişatın ardından yollarını ayırmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Sergen Yalçın, yeni takımıyla imzaya özel uçakla gidiyor...

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'LA ANILDI

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılmasının ardından şampiyon hocanın adı uzun süre Karadeniz ekibiyle anılmış, ancak Trabzonspor önce Orhan Ak, daha sonra da Bjelica ile anlaşmıştı.

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