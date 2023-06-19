Son dakika transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Sergen Yalçın, yeni takımıyla imzaya özel uçakla gidiyor...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ı 2020/21 sezonunda şampiyonluğa taşıdıktan sonra siyah-beyazlılardan ayrılan ve uzun süredir takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın ismi birçok takımla anılıyordu. Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan başarılı teknik adamla ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Bu gelişmeler sonrası Sergen Yalçın'ın yeni takımı açıklandı. Tecrübeli teknik adam, özel uçakla giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak. İşte tüm ayrıntılar...