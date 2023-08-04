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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Zaha sonrası Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir darbe daha! O sözler, her şeyi ortaya çıkardı...
Giriş Tarihi: 04.08.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 08:05

Son dakika transfer haberleri: Zaha sonrası Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir darbe daha! O sözler, her şeyi ortaya çıkardı...

Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer penceresi açıldığından bu yana Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Mert Müldür gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Brezilyalı Tete için nabız yoklamaya devam eden sarı-lacivertliler, transfer gündemindeki bir yıldızı daha Galatasaray'a kaptırabilir. Başarılı futbolcunun formasını giydiği dev ekibin başkanı, yaptığı açıklamayla her şeyi ortaya çıkardı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Zaha sonrası Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir darbe daha! O sözler, her şeyi ortaya çıkardı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemindeki bir yıldızı daha Galatasaray'a kaptırma ihtimaliyle karşı karşıya...

Son dakika transfer haberleri: Zaha sonrası Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir darbe daha! O sözler, her şeyi ortaya çıkardı...

Sarı-lacivertli kulübün uzun süre görüştüğü ancak anlaşma sağlayamadığı Wilfried Zaha, sonrasında Galatasaray'a transfer olmuştu.

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Son dakika transfer haberleri: Zaha sonrası Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir darbe daha! O sözler, her şeyi ortaya çıkardı...

ZAHA'DAN GALATASARAY'A İMZA

Galatasaray, tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalamış ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeme konusunda anlaşmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Zaha sonrası Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir darbe daha! O sözler, her şeyi ortaya çıkardı...

İki ezeli rakip, bu kez de milli oyuncu Cengiz Ünder transferinde karşı karşıya gelmek üzere...

Son dakika transfer haberleri: Zaha sonrası Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir darbe daha! O sözler, her şeyi ortaya çıkardı...

BAŞKANIN AÇIKLAMASI ORTAYA ÇIKARDI

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ancak Fransız kulübünü ikna edemediği milli oyuncunun transferi için Marsilya Başkanı Pablo Longoria'dan açıklama geldi.

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