Giriş Tarihi: 04.08.2023 08:05
Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
08:05
Son dakika transfer haberleri: Zaha sonrası Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir darbe daha! O sözler, her şeyi ortaya çıkardı...
Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer penceresi açıldığından bu yana Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Mert Müldür gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Brezilyalı Tete için nabız yoklamaya devam eden sarı-lacivertliler, transfer gündemindeki bir yıldızı daha Galatasaray'a kaptırabilir. Başarılı futbolcunun formasını giydiği dev ekibin başkanı, yaptığı açıklamayla her şeyi ortaya çıkardı. İşte tüm ayrıntılar...