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Haberler Galeri Son dakika: Transfere en çok parayı hangi kulüp harcadı? İşte en çok bonservis bedeli ödeyen kulüpler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Giriş Tarihi: 10.09.2022 21:19 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 21:35

Son dakika: Transfere en çok parayı hangi kulüp harcadı? İşte en çok bonservis bedeli ödeyen kulüpler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Son dakika transfer haberi... Yaz transfer döneminin geride kalmasının ardından transfere en çok bonservis harcayan kulüpler merak ediliyor. Kadrolarına birçok yıldız transferi yapan 4 büyükler, (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor) bu transfer dönemini de yine çok hareketli geçirdi. İşte Süper Lig'de transfere en çok para harcayan kulüp...

Son dakika: Transfere en çok parayı hangi kulüp harcadı? İşte en çok bonservis bedeli ödeyen kulüpler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Türkiye'de transfer dönemi bu sezon hareketli geçti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 49 futbolcu alarak toplamda 89.6 milyon Euro bonservis bedeli harcadı. Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 12'şer futbolcu alırken Galatasaray 13 transer yaptı. İşte Süper Lig'de transfere en çok para harcayan kulüpler...

Son dakika: Transfere en çok parayı hangi kulüp harcadı? İşte en çok bonservis bedeli ödeyen kulüpler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Trabzonspor, transferin önemli bir kısmını erkenden bitirirken, Cornelius'un Kopenhag'a gitmesi nedeniyle santrfor mevkisini Maxi Gomez ve Umut Bozok'la takviye etti. Bordo mavililerde bu transfer döneminin sürprizi ise, eski futbolcuları Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak takıma dönmesiydi.

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Son dakika: Transfere en çok parayı hangi kulüp harcadı? İşte en çok bonservis bedeli ödeyen kulüpler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

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Son dakika: Transfere en çok parayı hangi kulüp harcadı? İşte en çok bonservis bedeli ödeyen kulüpler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

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