Giriş Tarihi: 10.09.2022 21:19
Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
21:35
Son dakika: Transfere en çok parayı hangi kulüp harcadı? İşte en çok bonservis bedeli ödeyen kulüpler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Son dakika transfer haberi... Yaz transfer döneminin geride kalmasının ardından transfere en çok bonservis harcayan kulüpler merak ediliyor. Kadrolarına birçok yıldız transferi yapan 4 büyükler, (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor) bu transfer dönemini de yine çok hareketli geçirdi. İşte Süper Lig'de transfere en çok para harcayan kulüp...