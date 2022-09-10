Son dakika: Transfere en çok parayı hangi kulüp harcadı? İşte en çok bonservis bedeli ödeyen kulüpler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Türkiye'de transfer dönemi bu sezon hareketli geçti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 49 futbolcu alarak toplamda 89.6 milyon Euro bonservis bedeli harcadı. Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 12'şer futbolcu alırken Galatasaray 13 transer yaptı. İşte Süper Lig'de transfere en çok para harcayan kulüpler...