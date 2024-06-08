SON DAKİKA: TÜRKİYE’NİN EURO 2024 KADROSU AÇIKLANDI! A Milli Takım’ın 26 kişilik kadrosunda kimler var?

Son dakika haberleri: Merakla beklenen Türkiye'nin EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu... Teknik direktör Vincenzo Montella, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyecek olan 26 kişilik A Milli Takım kadrosunu açıkladı. Listede bu sezon büyük çıkış yakalayan genç isimler de yer aldı.