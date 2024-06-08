Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
09:48
SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EURO 2024 KADROSU AÇIKLANDI! A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosunda kimler var?
Son dakika haberi: Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu belli oldu... Vincenzo Montella, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyecek olan 26 kişilik A Milli Takım kadrosunu açıkladı. Listede sürpriz isimler de yer aldı. İşte Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu ve son dakika haberinin detayları...