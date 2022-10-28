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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler puanı listesi...
Giriş Tarihi: 28.10.2022 00:36 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 00:39

Son dakika: Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler puanı listesi...

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivaspor, gruplarındaki beşinci maçlarını tamamladı. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü Rennes maçından 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, Trabzonspor konuk olduğu Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, CFR Cluj'ü 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilerken, bir diğer gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Medipol Başakşehir, Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülkeler sıralamasındaki yeni yerimiz şu şekilde oldu...

Son dakika: Türkiye’nin sıralamadaki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler puanı listesi...
Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülkeler sıralamasındaki yeni yerimiz şu şekilde oldu...
Son dakika: Türkiye’nin sıralamadaki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler puanı listesi...

Avrupa'da mücadele eden 4 temsilcimizin maçlarını tamamlamasının ardından UEFA ülkeler sıralamasındaki yerimiz değişti.

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Son dakika: Türkiye’nin sıralamadaki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler puanı listesi...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, konuk olduğu Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.

Son dakika: Türkiye’nin sıralamadaki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler puanı listesi...

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Rennes'le 3-3 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

Son dakika: Türkiye’nin sıralamadaki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler puanı listesi...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, evinde CFR Cluj'ü 3-0 mağlup etti.

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