Son dakika: Türkiye’nin sıralamadaki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler puanı listesi...

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivaspor, gruplarındaki beşinci maçlarını tamamladı. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü Rennes maçından 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, Trabzonspor konuk olduğu Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, CFR Cluj'ü 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilerken, bir diğer gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Medipol Başakşehir, Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülkeler sıralamasındaki yeni yerimiz şu şekilde oldu...