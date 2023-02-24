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Haberler Galeri Son dakika: Usta yazardan Arda Turan için sert sözler! "İlk basamağı Ümüt Milli Takım'ın patronu olmak değil"
Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:38

Son dakika: Usta yazardan Arda Turan için sert sözler! "İlk basamağı Ümüt Milli Takım'ın patronu olmak değil"

Son dakika haberleri: Son dönemde adı Ümit Milli Takım'ın hocası olarak anılan Arda Turan'a yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor. İddialara göre Arda Turan ve belirlenen bir teknik ekip Ümit Milli Takım'ın başına geçeceği yönünde. Bu gelişmenin ardından SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, Arda Turan için çok çarpıcı ifadeler kaleme alırken, G.Saray'ın Zaniolo transfer için de dikkat çeken yorumlarda bulundu.

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Son dakika: Usta yazardan Arda Turan için sert sözler! İlk basamağı Ümüt Milli Takım’ın patronu olmak değil

36 yaşında futbolculuk kariyerini sonlandıran Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başlamak istiyor. Son dönemde adı Ümit Milli Takım'la anılan Arda Turan'a aynı zamanda eleştiriler de gelmeye devam ediyor. SABAH Spor'un usta kalemi Bülent Timurlenk, Arda Turan kararını ve ortaya çıkan iddialar hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika: Usta yazardan Arda Turan için sert sözler! İlk basamağı Ümüt Milli Takım’ın patronu olmak değil

Arda Turan'ı eleştiren Bülent Timurlenk, G.Saray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo hakkında da çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte dikkat çeken o sözler...

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Son dakika: Usta yazardan Arda Turan için sert sözler! İlk basamağı Ümüt Milli Takım’ın patronu olmak değil

BÜLENT TİMURLENK: "ARDA İÇİN ÜMİT DOLU YOL HANGİSİ?"

Arda Turan, Ümit Milli Takımı gerçekten çalıştırmak istiyor mu yoksa bu birilerinin yakıştırması ya da sosyal medya söylentisi mi emin değilim ama arşivlerden hatırladığım Arda Turan cümleleri var. Arda, ekibi kurduğunu, futbol üzerine sürekli düşünen ve planlama yapan bir gruba sahip olduğunu açıklamıştı.

Son dakika: Usta yazardan Arda Turan için sert sözler! İlk basamağı Ümüt Milli Takım’ın patronu olmak değil

"HOCASI SIMEONE'NİN YANINDA STAY YAPMASINI BEKLİYORDUM"

Basamakları yavaş yavaş çıkmak için acele etmeyeceğini ve kuvvetle muhtemel Atletico Madrid'de eski hocası Simeone'nin yanında 2-3 ay staj yapmasını bekliyordum. Kıtada tanıdığı çok futbol adamı var, onların yanında ya da onların işaret ettiği bir başka ülkede de 2-3 ay geçirdikten sonra bir altyapı takımında bir sezonu sırtlaması gerektiğini düşünüyordum. İyi örnekler bizden değil maalesef, yurt dışından. Onun çok sevdiği hocası Luis Enrique, Guardiola'nın yerine Barça B'ye gelmiş 3 sezon kalmıştı.

Son dakika: Usta yazardan Arda Turan için sert sözler! İlk basamağı Ümüt Milli Takım’ın patronu olmak değil

Bazıları Zidane'nın sıfır tecrübeyle o koltuğa oturduğunu söyler, yanlıştır. Fransız efsane, uzun yıllar 'başarısız olurum' korkusuyla kulübeye uzak durmuş ve Real Madrid'de Perez'in danışmanlığını üstlendikten sonra Ancelotti'nin yardımcısı olmuş, yetmemiş R.Madrid B'yi de çalıştırmıştı. İspanya Milli Takım teknik direktörlüğünü J.Lopetegui, alt yaş milli takımlarında uzun yıllar çalışarak ve bir jenerasyonla büyüyerek hak etmişti.

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