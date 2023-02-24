Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:33
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
09:38
Son dakika: Usta yazardan Arda Turan için sert sözler! "İlk basamağı Ümüt Milli Takım'ın patronu olmak değil"
Son dakika haberleri: Son dönemde adı Ümit Milli Takım'ın hocası olarak anılan Arda Turan'a yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor. İddialara göre Arda Turan ve belirlenen bir teknik ekip Ümit Milli Takım'ın başına geçeceği yönünde. Bu gelişmenin ardından SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, Arda Turan için çok çarpıcı ifadeler kaleme alırken, G.Saray'ın Zaniolo transfer için de dikkat çeken yorumlarda bulundu.