Son dakika: Usta yazardan Arda Turan için sert sözler! "İlk basamağı Ümüt Milli Takım'ın patronu olmak değil"

"HOCASI SIMEONE'NİN YANINDA STAY YAPMASINI BEKLİYORDUM"

Basamakları yavaş yavaş çıkmak için acele etmeyeceğini ve kuvvetle muhtemel Atletico Madrid'de eski hocası Simeone'nin yanında 2-3 ay staj yapmasını bekliyordum. Kıtada tanıdığı çok futbol adamı var, onların yanında ya da onların işaret ettiği bir başka ülkede de 2-3 ay geçirdikten sonra bir altyapı takımında bir sezonu sırtlaması gerektiğini düşünüyordum. İyi örnekler bizden değil maalesef, yurt dışından. Onun çok sevdiği hocası Luis Enrique, Guardiola'nın yerine Barça B'ye gelmiş 3 sezon kalmıştı.