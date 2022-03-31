Giriş Tarihi: 31.03.2022 20:47
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
20:51
Son dakika: Valerien Ismael ilk transferini yapıyor! Beşiktaş'a eski öğrencisini getiriyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, Önder Karaveli'nin ardından göreve getirdiği Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yeni bir döneme girdi. 46 yaşındaki çalıştırıcı, yeni sezonda Siyah-beyazlılarda görmek istediği oyuncuları araştırmaya başlarken Beşiktaş'ın Ismael'in raporu doğrultusunda yapacağı ilk transfer ortaya çıktı.