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Haberler Galeri Son dakika: Valerien Ismael ilk transferini yapıyor! Beşiktaş'a eski öğrencisini getiriyor...
Giriş Tarihi: 31.03.2022 20:47 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 20:51

Son dakika: Valerien Ismael ilk transferini yapıyor! Beşiktaş'a eski öğrencisini getiriyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, Önder Karaveli'nin ardından göreve getirdiği Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yeni bir döneme girdi. 46 yaşındaki çalıştırıcı, yeni sezonda Siyah-beyazlılarda görmek istediği oyuncuları araştırmaya başlarken Beşiktaş'ın Ismael'in raporu doğrultusunda yapacağı ilk transfer ortaya çıktı.

Son dakika: Valerien Ismael ilk transferini yapıyor! Beşiktaş’a eski öğrencisini getiriyor...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael, gelir gelmez gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. 46 yaşındaki Fransız teknik adam, yeni sezon için Siyah-beyazlılara eski öğrencisini getiriyor.

Son dakika: Valerien Ismael ilk transferini yapıyor! Beşiktaş’a eski öğrencisini getiriyor...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

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Son dakika: Valerien Ismael ilk transferini yapıyor! Beşiktaş’a eski öğrencisini getiriyor...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael ile birlikte yeni bir sisteme geçilecek. Takım, bundan sonra 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıkacak.

Son dakika: Valerien Ismael ilk transferini yapıyor! Beşiktaş’a eski öğrencisini getiriyor...

Fransız teknik adam, ligin son 8 haftası için takım içinden alternatifler ararken, gelecek sezon için de çalışmalar yapıyor.

Son dakika: Valerien Ismael ilk transferini yapıyor! Beşiktaş’a eski öğrencisini getiriyor...

Yönetimle görüşen Fransız teknik adam, ilk olarak eski öğrencisi olan Hollandalı savunma oyuncusu 25 yaşındaki Riechedly Bazoer'in transfer edilmesini istedi.

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