Giriş Tarihi: 24.03.2022 07:45
Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
07:49
Son dakika: Valerien İsmael neden tercih edildi? İşte maliyeti ve çarpıcı detay...
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin yerine gelecek isim, Fransız hoca Valerien İsmael oldu. Genç teknik adamın bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. SABAH Spor, Valerien İsmael ile ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. Birçok ünlü hocanın mezun olduğu akademiden çıkan Valerien İsmael'in ekibi ve maliyeti de belli oldu. İşte dikkat çeken detaylar...