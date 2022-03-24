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Haberler Galeri Son dakika: Valerien İsmael neden tercih edildi? İşte maliyeti ve çarpıcı detay...
Giriş Tarihi: 24.03.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 07:49

Son dakika: Valerien İsmael neden tercih edildi? İşte maliyeti ve çarpıcı detay...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin yerine gelecek isim, Fransız hoca Valerien İsmael oldu. Genç teknik adamın bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. SABAH Spor, Valerien İsmael ile ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. Birçok ünlü hocanın mezun olduğu akademiden çıkan Valerien İsmael'in ekibi ve maliyeti de belli oldu. İşte dikkat çeken detaylar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Valerien İsmael neden tercih edildi? İşte maliyeti ve çarpıcı detay...

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, yeni teknik direktör için kararını verdi. Derbi mağlubiyeti ve Hatayspor beraberliği sonrası bileti kesilen Önder Karaveli'nin yerine Fransız çalıştırıcı Valerien İsmael ile anlaşıldı. Genç hoca bu hafta İstanbul'a gelecek ve sözleşme imzalanacak.

Son dakika: Valerien İsmael neden tercih edildi? İşte maliyeti ve çarpıcı detay...

BAŞARIYA AÇ GENÇLERİ SEVİYOR

Beşiktaş aradığı teknik direktörü sonunda buldu… Başta Şenol Güneş olmak üzere bir çok isim telaffuz edilirken anlaşma sağlanan kişinin çok da öne çıkmamış, 46 yaşındaki Valerin İsmael olması herkesi şaşırttı. Bu tercihte öne çıkan nedenler neydi? SABAH SPOR tüm detaylarıyla açıklıyor:

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Son dakika: Valerien İsmael neden tercih edildi? İşte maliyeti ve çarpıcı detay...

KENDİNİ İSPAT EDİP PARLATMA PEŞİNDE

Siyah-beyazlılar, yeni futbol dinamiklerine ayak uyduran, gelişime ve değişime açık olan hem kendini ispat etmek isteyen hem de bir takımı parlatmak isteyen yabancı, genç bir teknik adam arayışındaydı. Teknik direktörlük kariyerine Almanya'da adım atan ve İngiltere'ye kadar yolu uzanan İsmael'in genç ve başarıya aç olması önemli etken

Son dakika: Valerien İsmael neden tercih edildi? İşte maliyeti ve çarpıcı detay...

KULÜBÜN BÜTÇESI NEYSE ONA UYUYOR

Türk kulüpleri ve Beşiktaş'ın ekonomik durumu ortada. Fransız teknik adam düşük bütçeli takımlarla önemli işler başardı. Avusturya'nın mütevazı takımı LASK Linz ile Avrupa Ligi'nde başarı elde ederken, ligde de şampiyonluk yarışını son ana kadar sürdürdü. Uzun yıllardır play-off görmeyen Championship takımı Barnsley'i de bu potaya soktu.

Son dakika: Valerien İsmael neden tercih edildi? İşte maliyeti ve çarpıcı detay...

GENÇLER BAŞ TACI

Valerien İsmael, çalıştırdığı takımlarda genç oyunculara büyük önem veriyor. West Bromwich'te 31 maça çıkarken, bu süreçte 23 yaş ve altında tam 16 oyuncuya forma şansı tanıdı. Siyah-beyazlıların gelecek sezon A Takım kadrosunda 23 yaş ve altı en az 10 oyuncusu bulunacak.

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