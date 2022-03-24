Son dakika: Valerien İsmael neden tercih edildi? İşte maliyeti ve çarpıcı detay...

KENDİNİ İSPAT EDİP PARLATMA PEŞİNDE

Siyah-beyazlılar, yeni futbol dinamiklerine ayak uyduran, gelişime ve değişime açık olan hem kendini ispat etmek isteyen hem de bir takımı parlatmak isteyen yabancı, genç bir teknik adam arayışındaydı. Teknik direktörlük kariyerine Almanya'da adım atan ve İngiltere'ye kadar yolu uzanan İsmael'in genç ve başarıya aç olması önemli etken